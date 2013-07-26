中投公司去年净利同比增六成

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月26日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司CIC.UL周五称，该公司去年净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。
刊登在中投公司网站上的年报显示，该公司2012年的净利润为774亿美元，2011年则为484亿美元。
“展望未来，全球经济复苏的步伐仍旧滞重，而投资保护主义上升，影响国际金融市场的各种不确定性依然存在；同时，主要发达国家可能将逐渐退出量化宽松政策，也会加大全球金融市场的波动，给机构投资者带来新的困难。”年报称。
中投总经理高西庆此前表示，自成立到2012年末，境外投资年化收益率超过5%。这一收益水平在主权财富基金中处于中间偏上，也达到董事会设定的收益率基准，较好实现所管理外汇资产的保值增值。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
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