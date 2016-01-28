中投公司加入Qube财团 竞购澳大利亚Asciano

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透悉尼1月28日 - 澳洲港口运营商Qube Holdings(QUB.AX)表示，中国国企中国投资有限责任公司加入了该公司所在财团，其出价89亿澳元(62.5亿美元)收购港口和零售巨头AscianoAIO.AX。
这一每股9.17澳元的现金加股票报价优于加拿大Brookfield Asset Management(BAMa.TO)每股9.10澳元的报价，而Asciano已经表示支持后者的收购提议。
去年11月，Qube与Global Infrastructure Management和加拿大Pension Plan Investment Board组成的财团提出竞争性参考报价。该公司周四发布的公告确认，在一家中国政府共同投资人的参与下，公司已提出了有约束力报价。
Brookfield的收购提议将使Asciano的所有权转移至国外，而Qube提议在收购交易中拿出自己的一些股份，这样“Asciano股东就可以...享受到与Qube合并可能会带来的股价升值好处，”该公司在公告中称。
公告还制定了分拆Asciano业务的计划：Qube将拥有Asciano的大部分港口业务，而它的海外共同投资人将拥有零售业务。
Asciano在公告中称，其董事会正在考虑Qube的提议，但仍支持Brookfield的收购提议。
自从Asciano去年8月份首次披露此项交易以来，该公司股票从未超过Brookfield的报价；人们担心此项交易将受到反垄断监管机构的阻挠。该股周三收报8.50澳元。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)