中投公司加入Qube财团 竞购澳大利亚Asciano

路透悉尼1月28日 - 澳洲港口运营商Qube Holdings(QUB.AX)表示，中国国企中国投资有限责任公司加入了该公司所在财团，其出价89亿澳元(62.5亿美元)收购港口和零售巨头AscianoAIO.AX。

这一每股9.17澳元的现金加股票报价优于加拿大Brookfield Asset Management(BAMa.TO)每股9.10澳元的报价，而Asciano已经表示支持后者的收购提议。

去年11月，Qube与Global Infrastructure Management和加拿大Pension Plan Investment Board组成的财团提出竞争性参考报价。该公司周四发布的公告确认，在一家中国政府共同投资人的参与下，公司已提出了有约束力报价。

Brookfield的收购提议将使Asciano的所有权转移至国外，而Qube提议在收购交易中拿出自己的一些股份，这样“Asciano股东就可以...享受到与Qube合并可能会带来的股价升值好处，”该公司在公告中称。

公告还制定了分拆Asciano业务的计划：Qube将拥有Asciano的大部分港口业务，而它的海外共同投资人将拥有零售业务。

Asciano在公告中称，其董事会正在考虑Qube的提议，但仍支持Brookfield的收购提议。

自从Asciano去年8月份首次披露此项交易以来，该公司股票从未超过Brookfield的报价；人们担心此项交易将受到反垄断监管机构的阻挠。该股周三收报8.50澳元。(完)