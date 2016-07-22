中投2015年净利同比下降17% 境外投资净收益率-2.96%

路透北京7月22日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，2015年境外投资净收益率为-2.96%，为2011年以来首次出现负增长；主要受大宗商品价格下跌、负利率政策及汇兑损失等因素拖累。

公司网站刊登2015年年报并显示，2015年净利润同比下滑17%至739.44亿美元，年度汇兑损失为37.69亿美元；而自成立以来，公司累计年化净收益率为4.58%，累计年化国有资本增值率为15.3%。

公司新闻稿称，拖累去年业绩的因素有三：大宗商品价格深度下跌，对公司部分直投项目的估值影响较大；负利率政策造成债券、股票类投资收益低于预期；三是公司业绩以美元衡量，去年美元大幅升值9.26%，导致总组合出现较大汇兑损失。

“虽然公司一直在进行相应调整，但短期内这些外部拖累因素尚难完全消退，”新闻稿称。

年报数据显示，境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、绝对收益、长期投资和现金产品分别占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。

公司判断，2016年将延续低增长、低通胀、低劳动生产率、低贸易增速、主要经济体政策分化等特征，这种宏观经济环境对投资机构实现长期收益目标带来巨大挑战。

同时，近年来世界主要发达国家温和增长或复苏，包括中国在内的少数新兴市场国家前景看好，跨境并购业务积极活跃，基础设施、创新行业、健康医疗、先进制造业等几大投资领域正在全球范围酝酿形成。

在基础设施领域，中投海外在积极参与发达国家成熟资产竞标的同时，有选择性的关注绿地和新兴市场的基础设施建设。在能源、资源领域，中投海外重点关注优质资产的困境投资和重点区域市场和细分领域的投资机会。

中投公司2014年和2013年净利润分别为891亿美元和869亿美元，境外业务的净投资收益率分别为5.47%和9.33%。

中投公司此前刚更换了领导层，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。（完）