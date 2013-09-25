中投获俄罗斯乌拉尔钾肥12.5%股份

路透莫斯科/伦敦9月24日 - 中国投资有限责任公司(CIC)取得俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）(URKA.MM) 12.5%的股份，这可望有助于中国获得稳定的钾肥供应，对价格造成新的压力，并降低了俄罗斯和白俄罗斯联盟恢复的可能性。

乌拉尔钾肥公司于7月退出与白俄罗斯合伙人Belaruskali建立的合资企业白俄罗斯钾肥公司(Belarusian Potash Company，BPC)，之后该公司执行长因此而入狱，中国规模5,750亿美元的主权财富基金--中投所做的投资为这一连串事件开启了新的一页。

乌拉尔钾肥公司周二表示，根据该交易案，中投透过与Wadge Holdings的可转换债券交易取得股份。Wadge Holdings分属于包括Suleiman Kerimov在内的三位股东。

该交易案是中国取得俄罗斯天然资源资产直接所有权的少见例子，不过这只是中投一连串大宗商品相关投资的最新一宗。

消息人士对路透表示，并没有商讨有关出售Kerimov个人股份给中投一事。

中投也不愿置评。

尽管中投不太可能会支持恐将推高全球钾肥价格的举措，而且获准大幅增加持股的可能性微乎其微，然少量持股应该有助于让中俄两国之间的钾肥交易更加顺利。

“中国希望确保从俄罗斯得到稳定的供应，”一位产业官员表示。“有一位主力买家成为生产商的股东，一定会对市场产生影响。”

一位熟悉可转债的消息人士表示，当乌拉尔钾肥公司的市值降至200亿美元以下时就会发生，同时该交易没有现金易手。中投子公司Chengdong Investment Corp于去年11月向Wadge买下可转债。

乌拉尔钾肥公司最大的对手--加拿大萨省钾肥公司（PCS）(POT.TO)表示，其认为中国入股不是一个事件，对钾肥销售没有直接影响。

乌拉尔钾肥公司的股票市值目前为164亿美元，12.5%的股权大约相当于20亿美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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