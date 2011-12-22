中投购入南非SHANDUKA集团25%股权

百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
路透约翰内斯堡12月21日电---中国主权财富基金--中国投资公司已购入未上市的南非Shanduka集团25%的股份.这是中投公司为获得非洲资源而进行的最新一笔投资.
Shanduka在一份声明中称,中投公司已为这些股权支付了20亿兰特(2.4亿美元).Shanduka的董事长与南非执政的国大党有密切的关系,其多元化的资产中包括煤炭业务.
南非标准银行是该项交易的独家财务顾问,而渣打银行为中投的独家财务顾问.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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