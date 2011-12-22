中投购入南非SHANDUKA集团25%股权

路透约翰内斯堡12月21日电---中国主权财富基金--中国投资公司已购入未上市的南非Shanduka集团25%的股份.这是中投公司为获得非洲资源而进行的最新一笔投资.

Shanduka在一份声明中称,中投公司已为这些股权支付了20亿兰特(2.4亿美元).Shanduka的董事长与南非执政的国大党有密切的关系,其多元化的资产中包括煤炭业务.

南非标准银行是该项交易的独家财务顾问,而渣打银行为中投的独家财务顾问.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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