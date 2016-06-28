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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 12:52 BJT

上海市副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理--消息

路透北京6月28日 - 据一位权威消息人士周二透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司近日将有新的人事任命，上海市常务副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理，接替现任总经理李克平。

资料显示，屠光绍曾先后在北京市政府、中国人民银行、中国证监会任职，并曾出任证监会副主席，2007年赴上海市任职。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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