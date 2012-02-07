阳光油砂拟引入中投、中石化等为其IPO基石投资者--消息

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月7日电---据一名熟悉情况的消息人士周二透露,加拿大石油勘探商--阳光油砂拟引入中投公司CIC.UL、EIG和中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司作为其价值7亿美元香港首次公开发行(IPO)的基石投资者.
该消息人士称,该三名投资者将合共认购价值3.5亿美元的阳光油砂IPO股份,相当於其IPO规模的一半.
其中中投公司和中石化集团将分别认购价值1.5亿美元的股份,而以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners将认购5,000万美元股份. (完)
--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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