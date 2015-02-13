中投公司收购东京房地产地标目黑雅叙园--交易顾问

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透东京2月12日 - 交易顾问表示，在从森信托株式会社手中以逾10亿美元收购东京地标建筑目黑雅叙园的交易中，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]提供了多数资金。
本周稍早，地产投资经理公司领盛投资管理表示，其已安排一个基金收购目黑雅叙园，资金来自一家主权财富资金，但当时拒绝透露这家主权财富基金的名字。
目黑雅叙园商业综合体包括两座办公楼，其中包括亚马逊(AMZN.O)的日本总部。此外还包括一个建于1930年代的豪华婚礼宴会场。
森信托株式会社于去年8月以约1,300亿日圆从美国投资基金Lone Star手中购入该地产，是去年日本最大一宗房地产交易之一。
MA Platform Inc总裁Masaki Murata称，森信托株式会社后来将其出售给中投；MA Platform Inc是为森信托株式会社总裁Akira Mori进行资产管理的公司。
“森信托株式会社之所以选择中投，是因为希望与中投建立联系，”Masaki Murata对路透称，“森信托株式会社将来可能携手中投进行投资。”
Murata补充称，领盛投资管理对该项收购目黑雅叙园的基金的现金投资有限。
目前无法联系到中投高管对该交易进行置评。
领盛投资管理的东京发言人则拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。