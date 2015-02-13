中投公司收购东京房地产地标目黑雅叙园--交易顾问

路透东京2月12日 - 交易顾问表示，在从森信托株式会社手中以逾10亿美元收购东京地标建筑目黑雅叙园的交易中，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]提供了多数资金。

本周稍早，地产投资经理公司领盛投资管理表示，其已安排一个基金收购目黑雅叙园，资金来自一家主权财富资金，但当时拒绝透露这家主权财富基金的名字。

目黑雅叙园商业综合体包括两座办公楼，其中包括亚马逊(AMZN.O)的日本总部。此外还包括一个建于1930年代的豪华婚礼宴会场。

森信托株式会社于去年8月以约1,300亿日圆从美国投资基金Lone Star手中购入该地产，是去年日本最大一宗房地产交易之一。

MA Platform Inc总裁Masaki Murata称，森信托株式会社后来将其出售给中投；MA Platform Inc是为森信托株式会社总裁Akira Mori进行资产管理的公司。

“森信托株式会社之所以选择中投，是因为希望与中投建立联系，”Masaki Murata对路透称，“森信托株式会社将来可能携手中投进行投资。”

Murata补充称，领盛投资管理对该项收购目黑雅叙园的基金的现金投资有限。

目前无法联系到中投高管对该交易进行置评。

领盛投资管理的东京发言人则拒绝发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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