中投海外参与收购土耳其第三大集装箱码头kumport65%股权

路透北京12月10日 - 中投公司周四称，旗下中投海外参与收购土耳其第三大集装箱码头KUMPORT 65%股权。

刊登在中投公司官网上的新闻稿指出，中投海外直接投资有限责任公司、招商局国际有限公司及中远太平洋有限公司通过其共同成立的特殊目的公司收购土耳其第三大集装箱码头Kumport65%股份。（完）

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