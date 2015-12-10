中投海外参与收购土耳其第三大集装箱码头kumport65%股权

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月10日 - 中投公司周四称，旗下中投海外参与收购土耳其第三大集装箱码头KUMPORT 65%股权。
刊登在中投公司官网上的新闻稿指出，中投海外直接投资有限责任公司、招商局国际有限公司及中远太平洋有限公司通过其共同成立的特殊目的公司收购土耳其第三大集装箱码头Kumport65%股份。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。