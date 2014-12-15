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中国财经 | 2014年 12月 15日 星期一 15:29 BJT

中投公司将探讨在台湾投资和与台企在第三地投资--董事长

路透台北12月15日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司董事长周一称，将探讨在台湾投资、以及与台湾企业在第三地投资的可能性。

中投公司董事长丁学东今天在台湾参加一场两岸金融研讨会时做出以上表述。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。丁学东此前在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。(完)

(记者 林妙容/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)

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