中投公司将探讨在台湾投资和与台企在第三地投资--董事长（更新版）

（新增谈话细节）

路透台北12月15日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司董事长周一称，将与台湾企业积极探讨深度挖掘当地发展投资合作可能性，并欢迎台湾企业协手前往第三地开展投资。

中投公司董事长丁学东今天在台湾参加一场两岸金融研讨会时并指出，在美国货币政策正常化后，国际资金持续流入亚洲局面可能减缓或是逆转，亚洲当地对资金需求会越来越凸显，尤其基础设施等存在巨大资金缺口，给私人参与提供空间。

“亚洲新兴经济体投资前景尤其值得关注。 ”他指称。

他并表示，部分亚洲新兴经济体加快转型及结构调整，包括基础设施、医疗、新能源、消费及农业等动力都在有所增强，应该有不少投资机会可以挖掘。

他也提及，各国改善基础设施及推动城镇化过程中出现大量投资机会，此外，创新产品、创新消费与营销模式驱动新兴产业蕴藏投资机会，尤其亚洲新兴经济体更是如此。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。丁学东此前在英国金融时报撰文表示，该公司计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。(完)

(记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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