中投公司拟购入泰晤士水务10%的股份--金融时报

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透伦敦1月20日电---金融时报周五报导称,中国投资公司(CIC)拟购入英国公共事业公司泰晤士水务(Thames Water)的部分股份.泰晤士水务的给排水管道网络覆盖伦敦.
该报援引一名知情人士的话称,中投接近与泰晤士水务的控股公司Kemble Water达成购入泰晤士水务至多10%股份的协议.
此宗交易将是中投在英国进行的首次收购活动.本周英国财政大臣奥斯本曾到访北京进行投资洽谈.
继阿布扎比投资局ADIAIN.UL12月从麦格理集团(MQG.AX)牵头的财团手中购入泰晤士水务9.9%的股份後,这将成为外国投资者最近对该公司发起的第二宗收购交易.
尚未立即联系上相关公司对此置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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