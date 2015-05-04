中国国家信息中心报告建议上半年降息0.5个百分点并配合降准（更新版）

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路透上海/北京5月4日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，展望二季度，在结构转型阵痛、政策具有时滞、投资惯性下滑、去库存化、高基数等因素影响下，中国经济增速将呈稳中缓降态势，仍难以企稳回升，初步预计第二季国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%左右。

中国证券报援引国家信息中心报告称，预计二季度固定资产投资增速将继续下滑，预计城镇固定资产投资增速将放缓至13%左右，房地产投资增速为6.0%，社会消费品零售额同比增长10.7%。而大宗商品价格下跌会继续传导到国内，在输入通缩态势下，二季度工业品价格将继续下跌。

“随着宏观政策落实到位以及逐步发挥效应，下半年经济有望企稳，全年呈现‘前低后稳’的走势，经济可望增长7%左右。”报告指出。

二季度经济仍难企稳回升的主要理由是当前经济转型过程远没有结束，重化工、房地产等支柱产业加速增长期已经结束，新兴产业增长难以弥补传统产业下降的影响，经济增长仍处于结构调整的阵痛之中。

而年初以来新出台的各项调控政策效应具有约半年以上滞后期，在二季度尚难以全面发挥稳增长的积极作用。投资可能存在惯性下滑态势。产能过剩化解依然艰难；政策放松难以扭转房地产市场调整趋势，房地产投资增速将放缓至个位数；工业企业延续去库存化，将会抑制工业生产。

报告强调，应进一步加大稳增长政策力度，保持国民经济平稳运行，其中积极财政政策要加力增效，稳健的货币政策要松紧有度，并保持房地产市场稳定，着力落实和充实重大项目工程包重要举措。

“为了实现年度经济7%左右的增长目标，需要在现有基础上增加6,000亿元的投资。建议在今年上半年降息0.5个百分点，并配合降准，预计可增加投资1,000亿元左右。”报告称。

报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2%，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。

报告建议，财政政策方面应加快国家预算内投资资金下拨进度，抓紧落实1万亿元置换债发行，允许有条件的地方发行专项债务等。同时通过增加国家开发银行资本金扩大其融资规模，或通过中央银行直接贷款的办法增加国家开发银行的贷款能力，支持保障房建设和基础设施投资等。

在货币政策方面，报告建议应根据经济运行需要适时降息降准，引导全社会降低企业融资成本；运用好结构性、差别化货币信贷工具，加大对小微企业、科技创新、三农、基础设施等领域支持力度。在保持人民币兑一揽子货币基本稳定的同时，引导人民币兑美元汇率的适度贬值。

报告建议，通过差别化信贷税收政策、开发性金融支持、降低购房门槛等多举措促进房地产市场稳定。建议中央通过财政贴息、投资补助、设立引导性产业投资基金和创投基金、PPP模式等方式引导社会资本参与重大公共工程建设。完善重大项目工程包政策，可通过发行专项债券推动大城市公共停车场建设项目、养老服务设施建设项目等。

中国一季度GDP增速为7%，与政府年初设定的今年增长目标持平。国家统计局发言人盛来运此前曾表示，短期内中国经济仍会面临下行压力，但二次探底和硬着陆风险很小。只要政策实施到位，中国实现预期经济目标是没有问题的。（完）

(发稿 林琦/王蕾/李文科; 审校 曾祥进／杨淑祯)

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