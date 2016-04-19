中投公司寻求收购百胜中国业务多数股权--彭博

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透4月18日 - 彭博引述知情消息人士报导，中国国有主权财富基金--中国投资有限责任公司支持一投资财团收购百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)中国业务多数股权。
彭博引述消息人士称，该交易对百胜中国业务的估值可能在70亿至80亿美元左右。
报导称，投资财团中还包括KKR & Co LP (KKR.N)和霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)。
记者均未立即联系到百胜集团及中投公司予以置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。