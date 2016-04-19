版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 19日 星期二 12:14 BJT

中投公司寻求收购百胜中国业务多数股权--彭博

路透4月18日 - 彭博引述知情消息人士报导，中国国有主权财富基金--中国投资有限责任公司支持一投资财团收购百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)中国业务多数股权。

彭博引述消息人士称，该交易对百胜中国业务的估值可能在70亿至80亿美元左右。

报导称，投资财团中还包括KKR & Co LP (KKR.N)和霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)。

记者均未立即联系到百胜集团及中投公司予以置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐