交易视点：下半年中国低资质过剩行业信用利差仍有扩大可能--中金

路透上海7月5日 - 中国大型投行--中金公司下半年信用市场展望称，在三季度各方面因素对低风险产品较为有利的条件下，高等级弱周期行业收益率有望跟随利率债进一步下行，且信用利差有望进一步收窄。而低资质产能过剩行业信用利差仍将维持高位，且不排除进一步扩大的可能。

报告指出，仍然维持以防风险为主要任务，评级中枢上移、低配产能过剩行业的投资建议。考虑到外部支持不确定性增大，择券时需进一步加强对企业自身现金流的甄别而非过度依赖外部定性加分。

从好的方面看，过低的信用利差正在向合理水平逐步修复，利差重估后才能体现信用债真正的投资价值。因此在控制风险的同时要密切关注市场风险偏好变化，特别是市场全面回避和评级集中下调后被动抛售可能带来的错杀机会。

**违约风险仍处继续发酵过程中**

中国信用债市场自今年二季度开始已经出现信用风险传导第二阶段的特征，即再融资断裂会替代企业财务指标恶化成为更重要和更直接的风险点。该阶段的主要特点是进展快、难预测，容易导致信用风险的自我强化。

由于下半年低评级和产能过剩行业到期量不会比上半年降低，评级下调高峰未过去，再加上银行和债券市场的风险偏好持续低迷，监管在发债审批、信息披露、中介尽责、投资者保护等方面的要求更加严格化，下半年低资质企业的发债难度恐难缓解，因而债市违约风险仍会处于继续发酵的过程中。

后续政府和监管机构额维稳力度是影响风险偏好的一个重要变量，因而会显着影响到信用风险演进的速度。中国铁物资事件之后，各方维稳力度显然有所增强，但在强大的再融资压力下，维稳难度和成本都在增加。

政策导向在“供给侧”与“需求侧”之间的摇摆，市场在“监管维稳”与“投资者回避”之间的博弈，都可能使得风险演进路径更加难以预测，市场不确定性增强，也不利于风险偏好的快速恢复。

风险偏好的下降直接影响信用债需求。近期理财投资信用债的风控标准普遍提高，下半年风险偏好下降的趋势难以快速扭转，激励机制也不鼓励投资管理人冒险博取超额收益。

因而虽然债市配置资金仍充裕，但会更向低风险品种倾斜，对信用债尤其是低评级和产能过剩行业的需求不利。而此类企业的债券融资需求恰恰最高，与高资质企业薄弱的融资需求形成鲜明对比，进而会导致高低资质信用债供需关系和信用利差的分化更加明显。

**大类行业配置建议**

考虑到经济下行周期和供给侧改革加码的大背景下企业内部现金流暂难看到显着改善，加上7月到期高峰未过，下半年债券市场到期和再融资压力仍大，下半年大方向上仍需低配以煤炭钢铁为代表的产能过剩行业，增配公益类和弱周期性行业。

在二季度的流动性冲击背景下，违约风险不高的高等级和弱周期行业利差也有所扩大，在三季度各方面因素对低风险产品较为有利的条件下，高等级弱周期行业有望跟随利率债出现交易性机会。

产能过剩行业整体仍需低配，但也需要看到该行业利差在市场全面规避的环境下正在快速提高，后期可关注是否有超预期事件冲击后的超调机会，尤其是短期违约的风险不高、评级结果已落实的个券。(完)