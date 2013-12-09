中金：同业存单对银行影响中性 明下半年企业、个人存单可见

路透香港12月9日 -中金公司最新报告认为，中国央行允许银行发行同业存单对银行业整体影响中性。料明年下半年将推出面向企业和个人的存单，存款利率上限将提高至1.2 倍；三到五年后存款利率完全市场化将完全实现。

中金报告称，静态来看同业存单可降低银行同业负债成本，同业存单由于可以交易转让，流动性好于目前的同业存款，发行成本会略低于同业存款。动态来看，对整体负债成本影响中性，同业存单不会完全替代同业存款，银行负债来源中高成本的同业负债占比提升。

央行货政二司副司长郭建伟在最近一期《中国金融》上详细阐释了中国利率市场化的路线图，在存款端将通过发展替代性产品和存款利率上限提高并进的方式实现利率市场化，并提及存款利率上限提高到基准利率的1.2 倍/1.3倍/以及完全放开的前提条件（存款保险制度试行/存款保险制度全面实施/健全存款类金融机构退出机制），以及企业和个人CD市场演进路线图。

中金报告认为，若按此路线图看，中国三到五年后存款利率完全市场化将完全实现。

目前A/H股银行目前交易在0.82/0.84倍2014年市净率。中金称，维持短多长空的观点，明年1季度GDP增速同比回升和通胀下行，且短期内利空政策将暂告一段落。同时，普遍较低的银行股仓位配置和海外资金涌入使得银行股取得相对收益的可能性较大，建议投资者逢低吸纳。（完）

(发稿 赵红梅；审校 毕晓雯)

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