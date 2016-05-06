中金设立20亿美元担保中期票据计划 作香港分支营运资金

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月6日 - 知名投行中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五称，设立20亿美元担保中期票据计划，发行所得款项净额用作香港集团之营运资金及一般企业用途。
中金于联交所的声明称，票据的发行人为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人为中国国际金融（香港）有限公司，将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值，发行对象为专业投资者。
中金香港证券、花旗及渣打银行获委任为计划的联席安排行及交易商。农银国际、交银香港、建行亚洲、高盛、汇丰、工银亚洲、华侨银行及永隆银行获委任为计划的交易商。
成立于1995年的中金是中国首家中外合资投行，2015年11月在香港IPO（首次公开发售）上市，招股价每股10.28港元；去年营业收入和净利润同比分别增长54%及75%，均创新高。
香港时间09:40，该股跌0.49%，报12.18港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)