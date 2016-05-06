中金设立20亿美元担保中期票据计划 作香港分支营运资金

路透香港5月6日 - 知名投行中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五称，设立20亿美元担保中期票据计划，发行所得款项净额用作香港集团之营运资金及一般企业用途。

中金于联交所的声明称，票据的发行人为CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人为中国国际金融（香港）有限公司，将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值，发行对象为专业投资者。

中金香港证券、花旗及渣打银行获委任为计划的联席安排行及交易商。农银国际、交银香港、建行亚洲、高盛、汇丰、工银亚洲、华侨银行及永隆银行获委任为计划的交易商。

成立于1995年的中金是中国首家中外合资投行，2015年11月在香港IPO（首次公开发售）上市，招股价每股10.28港元；去年营业收入和净利润同比分别增长54%及75%，均创新高。

香港时间09:40，该股跌0.49%，报12.18港元。（完）

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