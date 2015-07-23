中金公司称首季净利同比倍增 大市动荡对业务无重大影响

路透香港7月23日 - 筹划香港H股上市的中国知名投行--中国国际金融股份有限公司称，今年首季净利同比增长一倍，主要受经纪及资产管理业务带动，而近期大市动荡对其业务未带来重大不利影响。

据中金向联交所提交的文件显示，该公司于2012、13及14年度收入及其他收益分别为人民币40.99亿元、40.65亿元及61.56亿元；同期净利分别为3.08亿元、3.7亿元及11.19亿元，平均权益回报率4.8%、5.5%及15.1%。

截至今年3月底止首季收入17.04亿元，净利3.57亿元，分别按年升53%及100%。

自2014年下半年走牛的中国A股，自2015年6月中起急挫逾三成，导致中国政府采取货币及监管措施稳定市场。中金称，虽然公司整体业务、财政状况及经营业绩并无受到重大影响，但市场仍有不确定因素。

“董事确认，经作出董事认为恰当的所有尽职审查后，公司的财务或交易状况或前景自4月以来并无重大不利变动。”公司并称。

中金正在筹划香港H股上市，据汤森路透旗下IFR此前报导，中金的IPO（首次公开发售）规模或最高10亿美元，预计最快9月挂牌。

1995年成立的中金为中国首家中外合资投行，现时最大股东汇金持股43.17%，其他主要股东包括新加坡政府投资公司GIC[GIC.UL]、TPG、KKR(KKR.N)，分别持股16.35%、10.3%及10%。

该公司过去在前总裁朱云来坐镇之下，包揽中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)等多宗超大型国有企业IPO，因而成为世界知名投行。朱云来为前中国国务院总理朱熔基儿子，并于去年10月辞职。

中金表示，是次H股募资拟用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务，发展财富管理业务，发展投资管理业务用于国际业务以提升跨境业务能力和国际影响力。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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