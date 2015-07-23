中金公司称首季净利同比倍增 大市动荡对业务无重大影响

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月23日 - 筹划香港H股上市的中国知名投行--中国国际金融股份有限公司称，今年首季净利同比增长一倍，主要受经纪及资产管理业务带动，而近期大市动荡对其业务未带来重大不利影响。
据中金向联交所提交的文件显示，该公司于2012、13及14年度收入及其他收益分别为人民币40.99亿元、40.65亿元及61.56亿元；同期净利分别为3.08亿元、3.7亿元及11.19亿元，平均权益回报率4.8%、5.5%及15.1%。
截至今年3月底止首季收入17.04亿元，净利3.57亿元，分别按年升53%及100%。
自2014年下半年走牛的中国A股，自2015年6月中起急挫逾三成，导致中国政府采取货币及监管措施稳定市场。中金称，虽然公司整体业务、财政状况及经营业绩并无受到重大影响，但市场仍有不确定因素。
“董事确认，经作出董事认为恰当的所有尽职审查后，公司的财务或交易状况或前景自4月以来并无重大不利变动。”公司并称。
中金正在筹划香港H股上市，据汤森路透旗下IFR此前报导，中金的IPO（首次公开发售）规模或最高10亿美元，预计最快9月挂牌。
1995年成立的中金为中国首家中外合资投行，现时最大股东汇金持股43.17%，其他主要股东包括新加坡政府投资公司GIC[GIC.UL]、TPG、KKR(KKR.N)，分别持股16.35%、10.3%及10%。
该公司过去在前总裁朱云来坐镇之下，包揽中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)等多宗超大型国有企业IPO，因而成为世界知名投行。朱云来为前中国国务院总理朱熔基儿子，并于去年10月辞职。
中金表示，是次H股募资拟用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务，发展财富管理业务，发展投资管理业务用于国际业务以提升跨境业务能力和国际影响力。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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