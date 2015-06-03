中金改制后总股本为16.67亿股 中央汇金持股少量转给子公司

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月3日 - 中国知名投行中国国际金融公司近日整体改制为股份有限公司，据中国货币网周三刊登的公告显示，中金公司改制后总股本为16亿6,747.3万股，最大股东中央汇金投资已将其少量持股转由三家子公司或孙公司持有。
中金公司公告显示，此次转制后公司拥有10家股东，较去年底增加三家，均为中央汇金旗下公司，包括其全资子公司中国建银投资有限责任公司、孙公司建投投资有限公司和中国投资咨询公司，这三家公司均持股100万股，占比为0.06%。
前七大股东没有变化，除汇金的持股由43.35%降至43.17%以外，包括新加坡政府投资公司、TPG、KKR(KKR.N)等大股东持股量均没有变化，这三家持股量分别为16.35%、10.30%和10%。
据中金公司2014年报，去年公司实现净利11亿1,845.3万元。
中金公司海外上市已在市场上流传较长时间，普遍预期香港将是其上市第一目的地。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。