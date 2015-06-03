中金改制后总股本为16.67亿股 中央汇金持股少量转给子公司

路透上海6月3日 - 中国知名投行中国国际金融公司近日整体改制为股份有限公司，据中国货币网周三刊登的公告显示，中金公司改制后总股本为16亿6,747.3万股，最大股东中央汇金投资已将其少量持股转由三家子公司或孙公司持有。

中金公司公告显示，此次转制后公司拥有10家股东，较去年底增加三家，均为中央汇金旗下公司，包括其全资子公司中国建银投资有限责任公司、孙公司建投投资有限公司和中国投资咨询公司，这三家公司均持股100万股，占比为0.06%。

前七大股东没有变化，除汇金的持股由43.35%降至43.17%以外，包括新加坡政府投资公司、TPG、KKR(KKR.N)等大股东持股量均没有变化，这三家持股量分别为16.35%、10.30%和10%。

据中金公司2014年报，去年公司实现净利11亿1,845.3万元。

中金公司海外上市已在市场上流传较长时间，普遍预期香港将是其上市第一目的地。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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