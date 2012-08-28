交易视点：人行逆回购利率上调并不意味着货币市场利率拐点到来--中金

路透北京8月28日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，央行公开市场7天逆回购招标利率上升，并不意味着货币市场利率拐点到来，主要是二级市场7天回购利率持续高於3.5%导致被动调整的结果。而8月汇丰PMI预览数据已经显示出，货币市场利率回升已经开始对经济复苏产生抑制作用。

最近金融数据还显示，脱媒化程度放缓导致存款在银行资金来源中的占比提高，未来几个月M2增速有望保持在14%以上;而贷款增速未来几个月将逐步回落，(M2增速-贷款增速)的负缺口将持续缩窄，从中期来看有助於提高银行对债券的配置需求。

**M2增速回升显示资金正从表外回流至表内**

M2同比增速在7月上升打破了此前季初月份回落的规律，显示即使考虑季末资金在存款和理财账户之间的转换，从净效果看资金也正在从表外回流至表内。

另一个能说明资金回表的现象是7月份外汇占款增速进一步下降，贷款和有价证券投资增速仅与上月持平，显示M2增速的上升并不是银行资金运用加速扩张的结果，而是脱媒化程度放缓导致存款在银行资金来源中的占比提高的结果。

6月份以来国库现金招标利率大幅下降，也意味着银行的揽存压力有所缓解。

前瞻性地看，随着银行理财产品收益率的逐步下降，M2增速受资金回表的拉动将进一步上升，未来几个月有望保持在14%以上。

与M2增速回升对应的是，贷款增速未来几个月将逐步回落，(M2增速-贷款增速)的负缺口将持续缩窄，从中期来看有助於提高银行对债券的配置需求。

**货币市场利率拐点并未到来**

上周央行在加大逆回购投放力度的同时，上调了7天逆回购的招标利率，这是否意味着央行在向市场注入流动性的同时，意图引导货币市场利率回升呢？

从今年逆回购发行利率和二级市场回购利率的关系来看，并不是前者引导後者变化，而是跟随二级市场变动，但发行利率更为稳定，一般在与二级市场的差距超过20bp的情况下才会相应调整，所以上周逆回购发行利率的上调主要是二级市场7天回购利率持续高於3.5%导致被动调整的结果。

此外，央行在上调7天逆回购发行利率的同时却保持14天逆回购发行利率不变，说明其更注重逆回购各期限品种的内部调整，通过缩小两者的利差引导市场更多参与期限更长的逆回购，有助於流动性更加稳定，事实上7天逆回购发行利率上调後14天逆回购的发行量占比出现了显着上升。

当然逆回购发行利率可以看作二级市场的下限，如果央行一直倾向於使用逆回购而不是降准，同时又不下调发行利率，那麽7天回购利率均值下行至3.5%以下也十分困难。

回购利率居高不下已经开始对风险资产收益率的下行产生抑制作用，3个月Shibor在降至3.5%附近後从8月中旬开始缓慢回升，而在央行观测的货币市场利率体系中Shibor可能更加重要，因为它是票据贴现利率、贷款利率的定价基准。

如果Shibor开始持续回升，那麽意味着企业的融资成本在提高，央行加大货币政策放松力度的可能性就会加大，毕竟相对於2-3%的CPI而言，目前Shibor水平明显偏高。

货币市场利率的回升已经开始对经济复苏产生抑制作用，8月汇丰PMI预览数据的意外大幅回落很好的诠释了我们的这一观点，尤其是产成品库存指标再次回升并创历史新高，显示去库存过程尚未结束，经济仍处於下行通道中。

未来企业将不可避免的面临一个更为剧烈的去库存过程，而这种非需求反弹情况下的去库存将伴随着价格的进一步下跌，所以目前看到的CPI回升难以持续，断言通胀出现拐点还为时尚早。

库存的拐点往往对应着债券收益率的拐点，在库存尚未持续回落之前，我们认为货币市场利率的回升只是暂时的，未来随着货币政策的进一步放松将重新进入下行通道。(完)

--整理 钟华; 审校 曾祥进

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