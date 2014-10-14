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中国财经 | 2014年 10月 14日 星期二 14:23 BJT

中金公司董事会正在全球范围内选聘新的CEO--消息

路透北京10月14日 - 据两位消息人士周二透露，中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。

中金公司最新发布新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务。经董事会批准，任命林寿康代为履行公司总裁及管理委员会主席职务，带领管理团队主持公司日常运营。

朱云来1998年加入中金公司香港办事处，此后历任中金公司管理委员会主席、总裁和首席执行官(CEO)。林寿康2000年加入中金公司，曾任资本市场部负责人，现任中金公司首席运营官。

中金公司近日人事变动频繁，上周五原首席经济学家彭文生离职，由中金公司研究部负责人梁红兼任首席经济学家。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 黄凯)

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