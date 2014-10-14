中金公司总裁朱云来辞职 董事会正全球范围内选聘新CEO（更新版）

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
(新增朱云来辞职信内容及中金公司内部人士评论)
路透北京10月14日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）周二宣布，朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席的职务。另据两位消息人士透露，该公司董事会已成立遴选小组，在全球范围内选聘新的CEO(首席执行官)。
中金公司新闻稿确认，朱云来辞去该公司总裁及管理委员会主席的职务。经董事会批准，任命林寿康代为履行公司总裁及管理委员会主席职务，带领管理团队主持公司日常运营。
“不管怎样，朱云来的离职，都代表一个时代的终结。”一位在中金公司的资深员工认为。
他指出，朱云来服务中金公司十六载，可以说是中国投资银行界顶尖的专业人士。但目前大趋势是大型国企上市资源越来越少，在中小和民营企业的IPO(首次公开发行)上，中金确实不占优势。
他并认为，相对于纯本土的投行，中金公司的成本比较高，一些比较国际化的做法也不被本土中小企业，特别是民营企业所喜欢和接受，所以近年来，盈利水平下降得比较快。
“他（朱云来）认为应该做其他的事情的时间了，公司总要接班换代。”中金公司董事长金立群在一会场间隙对朱云来的辞职做如此回应。
朱云来则在辞职信中称，目前中金公司已初步形成“一基三柱”的全方位投资银行业务框架，建立了“纽伦新港”为基点的国际网络，连同本国市场形成“五地一体”的战略布局。
信中并称，中金公司上下历经近两年的深入市场分析和系统梳理，目前已形成共识，重拾方向。从长远考虑，其决定辞去CEO职务，将接力棒交给继任管理团队，助推团队成长，系统建立长效体制，形成健康良性的管理交接和延续机制。
朱云来1998年加入中金公司香港办事处，此后历任中金公司管理委员会主席、总裁和首席执行官(CEO)。林寿康2000年加入中金公司，曾任资本市场部负责人，现任中金公司首席运营官。
中金公司近日人事变动频繁，上周五原首席经济学家彭文生离职，由中金公司研究部负责人梁红兼任首席经济学家。（完）
(发稿 张晓翀/谢衡/林琦；审校 黄凯/张喜良)
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