中金预计中国2017年经济增长目标设在6.5-7% 赤字率维持在3%

路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。

报告并预计，2017年M2和社会融资总量增长目标下调至12%左右，货币政策逐步退出宽松，并更加注重防控金融风险；房地产调控易紧难松，未来仍有可能会有进一步的房地产政策出台。

以下为中金报告概要：

第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议将于2017年3月5日和3月3日召开。会议将审议2017年政府工作报告，公布2017年经济发展预期目标，确定财政政策和货币政策，部署2017年工作重点。

预计2017年经济增长目标设定在6.5~7%的区间，和去年持平。截至目前，除海南省外的30个省区公布了2017年地区生产总值增长目标，其中6个省上调目标增速，11个省下调目标增速，13个省目标不变。各省经济增长目标加权平均增速比去年下降0.2个百分点。但是考虑去年4季度经济企稳回升（4季度6.8%，前三季度6.7%），今年以来经济活动继续保持较强增长势头，我们预计2017年全国经济增长目标仍然维持6.5~7%增速区间。

预计2017年财政赤字率维持3%的水平。去年底，中央经济工作会议提出，今年的财政政策要更加积极有效。我们预计2017年预算赤字率维持3%，预算赤字规模达到2.4万亿元。2016年地方政府发行债券6万亿，其中置换债券4.8万亿，2016年底还有6.4万亿元左右存量债务待置换，预计将在2017年基本完成。财税改革将进一步降低企业税收负担。去年5月1日开始的全面营改增试点将在2017年继续发挥减税作用，2月16日人力资源社会保障部和财政部联合发布通知阶段性降低失业保险费率，预计2017年企业部门总体税负进一步下降。

预计2017年M2和社会融资总量增长目标下调至12%左右。中央经济工作会议提出，2017年货币政策保持稳健中性。最新公布的2016年4季度《货币政策执行报告》显示央行对国内外经济展望偏乐观，通胀预期有所上升，对资产泡沫风险存在担忧。我们预计2017年货币政策逐步退出宽松，并更加注重防控金融风险。当前CPI相对温和，央行近期上调存贷款利率可能性不大，但2017年M2和社会融资总量增长目标可能从去年的13%下调至12%，与去年实际增速（M2同比11.3%，社会融资总量12.8%）相比总体平稳。

房地产调控易紧难松。2016年房价大幅上涨，年底召开的中央经济工作会议提出“综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制房地产政策，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落”。去年9月底以来，多个一二线城市采取了因地施策的房地产调控抑制需求。统计局最新公布的1月份70个大中城市房地产价格环比趋稳，但1月份房贷保持较快增长，未来仍有可能会有进一步的房地产政策出台。

深化供给侧结构性改革。农业供给侧改革将优化农业生产结构，增加绿色优质农产品供给，积极发展现代农业，发展生态农业，促进农民增收。土地制度改革将进一步完善农村土地所有权、承包权、经营权三权分置，基本完成农村土地承包经营权登记颁证，推进农村集体建设用地入市试点，以及开展农村土地经营权和住房财产权抵押贷款试点。国有企业改革将积极发展混合所有制改革，鼓励民营企业参与国有企业改革，进一步放宽市场准入和放开竞争性行业领域。对外将扩大开放，加强国际经济合作，积极推进“一带一路”建设。（完）