中金报告称明年中国经济增长目标料维持在6.5-7% 赤字率持平于今年

路透北京12月12日 - 在中国中央经济工作会议即将召开前夕，中国大型投行--中金公司发布报告称，明年将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，房地产调控将逐步建立长效机制，财税、户籍、土地制度改革进一步推进，国企改革、债务重组、以及资本市场改革有望提速，对外扩大开放领域、继续推进“一带一路”建设。

中金预计2017年经济增长目标仍然维持6.5~7%区间，预算赤字率维持3%，与2016年持平，M2和社会融资总量增长目标可能低于今年的13%，货币政策将更加注重控制资产泡沫和防范金融风险。

以下为中金报告概要：

中央经济工作会议即将召开，会议将确定2017年宏观经济政策取向。12月9日中共中央政治局会议提出要坚持稳中求进工作总基调，推进供给侧结构性改革仍将成为明年经济工作的主线。当前经济增长企稳、通货温和，为结构性改革创造了有利条件。预计2017年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，房地产调控将逐步建立长效机制，财税、户籍、土地制度改革进一步推进，国企改革、债务重组、以及资本市场改革有望提速，对外扩大开放领域、继续推进“一带一路”建设。

预计2017年经济增长目标仍然维持6.5~7%区间。今年前三季度GDP同比增长6.7%，全年GDP增速也将接近6.7%的水平。9月底以来房地产调控政策的实施将抑制明年的房地产销售增长，但随着实际利率的大幅降低，民间投资开始企稳，经济自主增长动能有所改善。2017年GDP增速维持在6.5%以上的概率比较大，预计明年经济增长目标保持不变，仍然维持6.5~7%的区间。

继续实行积极的财政政策，个税改革开始落地。预计2017年预算赤字率维持3%，与2016年持平。营改增减税效果将在2017年进一步体现，预计2017年财政收支增速不高于名义GDP增速。地方政府还有6万多亿元债务未完成置换，原则上将在2017年置换为地方政府债券。个人所得税改革将在2017年开始落地，改革方向包括分类征收与综合征收相结合，对商业保险和房贷进行抵扣，综合考虑家庭负担等。个税改革未必降低居民部门总体税负，但是会改善收入分配，促进消费增长。

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货币政策保持稳健，更加注重控泡沫和防风险。2014年11月以来，央行共实行6次降息、5次降准。往前看，货币政策进一步宽松的空间有限：主要原因包括：1）美联储12月份将加息1次，我们预计明年还会加息1~2次，国内货币政策宽松会加大资本流出压力；2）国内经济增长企稳、通胀回升，货币政策进一步宽松的必要性下降；3）一二线城市房价大幅上涨制约了货币政策宽松的空间。预计2017年货币政策维持稳健，M2和社会融资总量增长目标可能低于今年的13%，货币政策将更加注重控制资产泡沫和防范金融风险。

房地产调控政策逐步建立长效机制。2016年房地产政策重点是去库存，此次政治局会议新提出“加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制”。预计2017年房地产调控政策更加多元化，9月底以来一二线城市推出的因城施策的房地产政策2017年还会继续，但是在抑制需求的措施之外，也会加快研究房地产税和住宅建设用地70年土地使用权到期后的制度安排，逐步建立房地产调控的长效机制。

进一步推进供给侧构性改革，国企改革有望提速。过去两年，在偏宽松的货币政策和财政政策的支持下，经济增长开始企稳，并且走出通货紧缩，为结构性改革创造了有利条件。2017年将进一步深化供给侧结构性改革。我们预计，财税、户籍、土地制度改革将进一步推进，促进中国向消费驱动经济转型，国企改革、债务重组、以及资本市场改革有望提速。尽管国际上贸易保护主义有所升温，中国仍然会对外扩大开放领域，积极吸引外资，继续推进“一带一路”建设。（完）