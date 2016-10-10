过去几年中国对发达国家和部分高技术产品出口比重上升--中金

路透北京10月10日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，2011年来中国对外贸易增速放缓的同时，外贸结构也在发生变化。过去几年，中国对发达国家出口比重上升，对大宗商品出口国进口比重下降，大宗商品进口占比回落、消费品进口占比上升，部分高技术产品占出口比重增加。

以下是中金公司宏观团队报告《中国对外贸易结构新变化》全文：

2011年以来中国对外贸易增速放缓，2015年下降8%，2016年年初至今同比下降7.9%。贸易增速放缓的同时，中国对外贸易结构也在发生变化。过去几年，中国对发达国家出口比重上升，对大宗商品出口国进口比重下降，部分高技术产品占出口比重增加，消费品占进口比重上升。

--发达国家仍是中国出口的主要市场。2013年以前，中国对发达国家出口比重下降，对新兴市场出口比重上升，这一趋势在过去几年被打断。2015年中国对OECD国家出口高于对非OECD国家出口。发达国家中，美国重新超过欧盟成为中国最大的出口目的地，日本占中国出口比重持续下降；新兴市场中，东盟和非洲占中国出口比重上升最快，金砖国家占比回落，韩国和台湾占比变化不大。

--中国对香港出口大部分是转口贸易，一部分货物转出口回到中国。香港过去是中国出口第一大目的地，亚洲金融危机后香港占中国出口比重下降，最近几年略有回升。2015年香港占中国出口14.7%，仅次于美国和欧盟。中国对香港出口大部分是转口贸易，留存香港本地的比例很低。除了向第三方市场转出口之外，也有一部分货物转出口回到中国。

--出口大类产品结构趋于稳定，部分高技术产品占出口比重上升。2000年代中期以前，机电类产品占出口比重上升，纺织类产品占出口比重下降。近十年，两大类产品出口占比趋于稳定。一些具体产品出口占比变化较大：电子产品中，手机出口逐步替代计算机出口；杂项制品中，灯具、照明装置出口占比上升，玩具占比下降；高新技术产品中，无人机出口大幅增长；钢铁行业产能过剩背景下，出口量大幅增长。

--发达国家也是中国进口主要来源。韩国超过日本成为中国第一大进口来源地。美国和欧盟占中国进口比重最近几年略有回升。大宗商品价格下跌拖累中国从OPEC国家和澳大利亚进口。中国出口到香港后转出口回到中国的贸易，按照原产国的原则，在进口统计中统计为从中国进口，受国内需求的影响。

--进口商品中，大宗商品占比回落，消费品进口占比上升。由于大宗商品价格下跌，原油和铁矿石进口占进口比重下降，但大豆进口占比相对平稳。消费品进口比重上升：黄金珠宝占进口比重大幅增加，医药品、水果和坚果、酒类、化妆品及护肤品占进口比重也都出现上升。（完）