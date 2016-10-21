中国对资本账户“宽进严出”的不对称管理将继续维持--中金

路透北京10月21日 - 中国大型投行--中金公司最新研报称，人民币近期走弱是对美元走强的一个反应，过去几周中国经济基本面没有发生显着变化。中国近期进一步放松货币政策的空间有限，中国对资本账户“宽进严出”的不对称管理在未来一段时间内仍将继续维持。

以下是中金公司宏观团队最新研报《简评人民币近期走势》全文：

国庆假期后，人民币对美元汇率即创下今年1月以来最大单周跌幅，并在本周连续刷新6年多来新低。事实上，年初至今，人民币对美元和CFETS篮子已分别累计贬值3.65%和6.59%。本轮震荡再度引发市场对于人民币汇率稳定的担忧。

人民币近期走弱是对美元走强的一个反应。由于英镑下跌以及美联储加息预期升温，月初至今，美元指数已上升2.99%，达到3月份以来最高点。如果人民币中间价完全按照既定机制确定，贬值幅度可能比现在大。因此，所谓央行在人民币加入SDR篮子后有意引导汇率贬值的观点并不成立。我们仍然认为，中国应该而且也会保持人民币大体稳定，以减少政策不确定性、促进内需企稳。

在过去几周，经济基本面没有发生显着变化。9月和3季度数据进一步确认中国仍处于经济再通胀进程中。房地产限购限贷可能会拖累固定资产投资。但是，在本轮房地产繁荣中，房地产投资复苏较为温和，地产调控对投资的潜在负面影响可能程度较轻，尤其与2012~13年的调控周期相比。此外，个人财富从恐慌性购房中释放出来并用于生活支出，有望拉动消费增长，从而部分抵消调控对投资的负面影响。总之，中国经济中期基本面并没有发生太大变化。

中国近期进一步放松货币政策的空间有限。尽管节奏充满不确定性，但美联储可能于12月以及明年加息，这或将导致美元进一步走强。与此同时，经济再通胀和汇率因素将制约中国货币宽松的空间。人民币对美元汇率的可能贬值幅度将限于中美利差范围内。我们现在预期今年年底人民币汇率为6.75元/美元，弱于此前预测的6.68，并认为明年将贬值约3%，于2017年底到6.96元/美元。我们需要警惕贬过预测值的情况，但是去年8月和今年1月的政策经历依然清晰，央行应会做好贬值风险的管理。

中国对资本账户“宽进严出”的不对称管理在未来一段时间内仍将继续维持。中国居民对外国资产的配置需求在不断增加，而外国投资者、特别是储备管理机构仍严重低配人民币资产。尽管如此，受市场情绪驱动，单向资本流动，或者说某一方向的流动主导跨境资本活动的情况，在一段时间内可能持续，导致汇率超调，从而给金融稳定带来风险。在全球需求疲软的情况下，如果中国放手汇率大幅贬值从而提振出口、进一步挤压别国需求，也必然会引起贸易伙伴的反弹。在此背景下，我们预期中国将继续实施“宽进严出”的资本账户管理措施。（完）