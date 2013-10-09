中国工业和投资增速料现回落 经济结构亟需调整--中金

路透北京10月9日 - 中国国内投行--中金公司发布最新研究报告认为，低基数和高温消退后中国工业增速将明显回落，而房地产销售放缓抑制投资意愿、基建投资缺乏政策支持，意味着投资增速四季度也将继续回落。

该投行认为，中国经济可能再度转弱，经济结构亟待调整；但通胀无忧，低基数将使得CPI同比年末达到3.3%，明年上半年稳中略降。

根据中金测算，基数效应大约贡献了近2个月工业增加值同比增速升幅的2/3。“9月和四季度低基数效应将消失，工业增速的回落是大概率事件。”中金公司固定收益研究分析员陈健恒在四季度宏观和利率市场展望中称。

而且，分行业看，8月除钢铁、发电量同比继续明显回升，升幅分别达到4.7和5.3个百分点，其余水泥、有色、化工和汽车产量同比均出现回落；若从贡献率角度看，对9月份工业增速贡献最大的三个行业依次是电力、交通设备和钢铁，前者与高温有关，后两者与可能与铁路设备招标刺激投资预期有关。

投资方面，中金认为四季度投资增速将继续回落，一方面是因为房地产销售放缓将抑制开发商的投资意愿，另一方面是因为未来基建投资力度预计难以进一步增大。

中金认为房地产销售增速将继续放缓，主要基于今年以来居民收入增速下降使得居民存款增速从4月以来持续放缓，而且近期银行普遍开始收紧房贷，四季度房地产调控政策亦可能再度趋紧，上市房地产公司再融资政策可能推迟。

至于近期基建投资增速上升，中金认为这其中有地方债务审计带来的“末班车”效应的影响，部分地方政府认为审计是为兜底做准备，而且对地方债务有“新老划断”的可能，因此赶在审计之前加大力度融资和投资。

“一旦审计完成后，这类投资将受到限制，未来增速回落的风险较大。”报告并称，从趋势上看基建投资很大程度上取决于政府的态度，总理李克强达沃斯论坛讲话显示近期经济数据的好转使得政府“保增长”的神经有所放松，“未来基建投资的力度难以进一步增大。”

中国国务院总理李克强此前在达沃斯论坛上提到，“在财政政策方面，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度”，强调要“着力调整经济结构。

**经济可能再度转弱，结构亟需调整**

此前出炉的中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足，未来整体预计呈现平稳态势。

中金指出，9月份汇丰PMI进一步回升主要是新出口订单的拉动，同时库存反弹较为明显，无论是采购库存还是产成品库存均回到较高水平。

“从新订单与产成品库存的这一动能指标来看，9月份已经较8月份有所放缓。四季度经济有可能面临去库存压力。这预示着这一轮经济回升的持续性不强。”报告称。

通胀方面，受去年同期低基数影响，到年末CPI同比预计将逐步上升至3.3%附近，四季度平均为3.2%左右，全年CPI平均涨幅为2.7%，明显低于年初制定的3.5%的目标。

中国二季度经济增速续放缓至7.5%令市场担忧，使得政府在三季度转向了更加注重稳增长而不是调结构。中国政府出台一系列定向支持举措例如棚户区改造、信息消费和支持铁路及基础设施建设等，最高领导层讲话亦明确增长底线，这些都帮助提振市场信心并支持市场活动。这从7-8月亮丽的宏观经济数据可见一斑。

“由于经济在7、8月份反弹，全年GDP保7.5%的目标问题不大，而美联储延缓缩量QE也为经济平稳争取了有利条件。”中金指出，“在经济向下风险不大的情况下，政府未来的重心可能重新转向改革和经济结构调整。”

此外，从三季度中国央行调查问卷来看， 居民收入信心指数仍在下降，而居民的消费和买房意愿也因此走低。表明居民收入增速放缓以及收入增速跟不上物价和房价涨幅。

“国内房价的过快上涨使得收入和财富的分配进一步失衡。从居民、企业、政府的存款增速来看，前两者的增速在下降，而政府的收入增速在上升，收入分配亟待调整。”中金称。

在中国国家主席习近平看来，中国目前经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%的增速就够。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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