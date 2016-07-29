中国境外城投美元债短期相对价值良好 但长期看存在风险--中金

路透北京7月29日 - 中国大型投行--中金公司报告称，近期城投平台境外发债增多主要是因为政策鼓励、拓宽融资渠道，以及国际合作等战略要求，但境外发债的成本并无明显优势。境外城投美元债短期相对价值良好，短期违约风险很低，但城投平台其偿债主要取决于地方政府支持意愿，长期看存在一定风险。

以下是中金固定收益研究报告《火出国门的城投债——境外城投美元债专题研究》的主要观点：

城投平台的界定和境内市场城投债基本情况：

国务院、发改委、银监会、财政部和审计署在相关文件中都提到过城投平台的定义，但措辞并不完全一致。特别是具体到每一个企业，业务经营状况千差万别，单纯从业务比例划分很难判定是否融资平台。由于没有官方统一的定义，目前各类机构对于城投债统计的口径也不尽一致。

截至16年6月底，境内市场万得口径城投债存量为5.91万亿，中金口径城投债券余额为4.07万亿，大约占境内非金融类信用债总存量的1/3。目前境内市场有存量债券的城投发行人，万得口径统计有1784家，中金口径统计有1414家。境内城投债券期限较长，评级集中于AA，最近两年发行主体行政级别下沉明显，区县级占比已经接近四成。

城投平台近期境外发债增多的原因：

主要包括（1）发改委政策鼓励（2）拓宽融资渠道、增强融资灵活性（3）配合国际合作和招商引资的城市战略、提升国际形象。至于境内外发债的成本比较，境外并没有太大优势。特别是强财政实力地区的重点城投在境内市场的融资成本通常还是要比境外市场低一些，至少不会更高。如果再考虑到美元升值趋势，城投在境内市场的融资成本优势要明显更强。部分资质稍弱一些的平台，比如境内AA+或AA评级的企业，由于境内成本和发债限制会更多一些，可能会更多考虑境外发行渠道。

如何看待城投平台的偿债能力和偿债风险：

城投平台自身缺乏造血能力，其偿债主要取决于地方政府支持意愿、力度及再融资政策的变化。但城投平台获得的地方政府支持是间接的，主要体现在政府对企业的注资、财政补贴、项目采购、融资协调等方面。城投债与地方政府债券的信用资质有着本质区别，违约时无法直接追溯到地方财政责任。部分城投债发行人有存量债务认定为地方政府债务，有利于降低企业债务负担，但需注意目前仅第一类债务确认纳入预算，其余两类尚无明确说法。

从境内市场历史情况看，城投平台债券偿还主要是依赖再融资接续，平台再融资政策的变化和市场风险偏好的走向对于城投债务风险的判断非常重要。目前看，城投债短期（2-3年）内再融资政策和再融资环境恶化的可能性很小，因此短期违约风险很低。但长期看存在一定政策风险，尤其是位于弱财政、重负担地区的非主要平台，未来不排除转型后市场化淘汰的可能性。

境外美元城投债相对价值及主要个券信用特征梳理比较

在境内外同样面临资产荒且很多产业类行业风险仍然较大的背景下，考虑到中长期贬值压力，境外城投美元债目前仍具有良好的相对价值，尤其是目前境外发债的平台大多还属于城投平台中相对较优的群体。不过考虑到境外市场城投债发展才刚起步，未来新发平台会逐步增多，所属地区行政级别和所获支持程度也可能逐步下降，我们认为有以下潜在风险值得注意。

一是由于城投偿债完全依赖于外部支持和再融资政策，长期看还是存在一定风险。

二是多数境外城投美元债发行主体都是注册在境外的壳公司，而不是境内平台集团本身，且多数没有境内母公司的直接担保增信。再加上城投债本身就不属于地方政府债务，极端情况下如发生违约，法律上投资者直接追溯地方财政偿债责任的可能性很低。

三是在发债平台越来越多的情况下，各地财政的城投总体债务负担都在增加，平台个体所能享受到的支持程度必然有差异。所以在个券选择上，考察各地总债务负担的大小以及平台对于当地政府的重要性程度特别关键。

具体到本文提及的17个样本发行人，如果简单从行政级别划分，可以分为省、市、区级三大类。大方向上可以认为行政级别越高的平台偿债能力越强。但同一行政级别地区的平台，细致来看其实分化也很大，比如：在省/直辖市一级主体中，北京优势非常突出，财政实力明显更强且平台少。天津和重庆财政实力次之，但平台过多，总债务负担较重。云南财政收入规模和平衡性都最弱，而且当地支柱产业景气不佳，地方政府救助压力大。

在地级市/计划单列市中，广州、青岛和无锡的财政实力明显优于绍兴、镇江和长春，其中长春财政压力明显更大。3个市属开发区城投所在区财力都一般，淮安经开区财政收入规模要比另外两个开发区高一些，但如果看市级财政实力，徐州则要明显优于淮安和连云港。（完）