中国海外投资激增加大短期外汇风险 资本管制或趋紧--中金

路透北京11月28日 - 中国大型投行--中金公司周一发布研报称，中国海外投资激增不仅增加短期外汇风险，也可能给金融稳定带来中期系统性隐患。同时，人民币流出可能已成为资本外流的重要通道。未来如果汇率压力加大，中国有可能进一步加码资本管制。

以下是中金公司宏观团队最新研报《跨境并购管控趋紧》全文：

据《华尔街日报》等媒体报导，中国拟收紧对企业海外投资的管控，对部分业务实施规范监管，包括交易额在100亿美元及以上的特别大额对外投资项目、国有企业境外购买或开发中方投资额在10亿美元及以上的大宗房地产项目以及中方投资额在10亿美元及以上的非主业大额并购和对外投资项目。

如得确认，此举将是中国应对资本外流的又一努力。今年3季度，中国资本账户录得创纪录的2,075亿美元逆差，其中直接投资净流出314亿美元，证券和其他投资流出1,761亿美元。今年前三季度（国际收支口径），中国对外直接投资额同比增长45.0%至1,765亿美元，较同期外商来华直接投资高出781亿美元。与波动较大的证券投资不同，直接投资通常被认为是更加稳定的中长期投资。从这个角度看，近期持续的直接投资逆差或许更令人担忧。而人民币短期贬值压力可能进一步加深这种忧虑。美国大选以来，美元指数累计走强3.7%。虽然对CFETS货币篮子保持稳定，但人民币对美元也相应贬值了2.0%。

海外投资激增不仅增加短期外汇风险，也可能给金融稳定带来中期系统性隐患。中国对外资产过度集中在外汇储备上（截至6月占GDP的30.4%），而私人部门投资与其他国家相比严重偏低（截至6月仅占GDP的27.7%，远低于美国的133.8%和日本的161.0%）。中国海外投资增长是确定的中长期趋势，但也应是一个渐进的过程。中国企业走出去，需要时间去学习和适应当地文化、社会规范、监管框架和法律制度。如果不因为真正的投资机会而是受人民币贬值单边预期所驱动，那么当形势发生变化时，部分高杠杆的海外投资可能不得不支付昂贵的“学习成本”。更何况，一些企业甚至在本土市场的投资成绩也都不佳。

进一步，一些企业在国内大量借入人民币资金、在海外大肆购入外币资产，而自身资本金又不充裕，在走出去过程中面临着严重的货币错配风险。一旦出现问题，银行首当其冲，将因此遭受巨大损失。新兴市场经验已反复证明，受货币升值或贬值单边预期驱动的资本流动在市场调整时将给当地金融机构带来严重冲击。换句话说，盲目的海外扩张有可能会危及金融稳定。而当涉及国有资产，政府更有责任确保其配置的安全和效率。

人民币流出可能已成为资本外流的重要通道。年初至今，中国人民币累计净流出1.8万亿元，而离岸人民币存款却至少下降了2,557亿元。这一对比表明，人民币流出可能已成为中国企业规避外汇管理、实现资本跨境并最终转为外汇资产的重要渠道。境外投资、境外放款等境外融资项目已成为资本项下人民币流出的重要渠道，而股息、红利及利润等汇出也呈上升趋势。总之，对本外币资本管理的差异可能引发监管套利，导致人民币加速流出。

往前看，如果汇率压力加大，中国有可能进一步加码资本管制。自去年8月汇改以来，人民币贬值预期在市场上挥之不去，而美联储加息、美元走强可能继续强化这种预期。与此同时，我们认为中国不应而且也不会允许人民币大幅贬值，但中国外汇储备已接近3万亿美元的边缘。

面对多重挑战，我们认为不能排除中国进一步收紧资本管制的可能性，潜在措施包括：1）敦促出口企业结汇；2）打击虚假贸易，尤其是高报进口的行为；以及3）将人民币流出纳入本外币一体化的宏观审慎监管框架。当然，中国此举并非要叫停海外投资，而是加强规范监管，对一些项目（如“一带一路”相关的）会继续支持，而对其他一些（如以监管套利为目的的）则可能会加强审核。（完）