中国减税利于经济持续回升 二季度财政收入增速料回落--中金

路透北京4月20日 - 中国大型投行--中金公司周四发布报告称，国务院进一步推出六方面减税措施，措施对象同时包含了企业和居民部门，将增加企业和居民收入，有利于投资和消费，提升经济复苏尤其是私人部门增长的可持续性。

该报告指出，全年减税降费总规模将达到5,800亿元人民币，力度超过去年的5,700亿元。随着进一步减税措施的实行，加上工业品价格涨幅放缓、房地产调控、以及基数上升的影响，二季度财政收入增速将明显回落，财政支出也会相应放缓。

中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

以下为中金报告原文：

4月19日，国务院召开常务会议，进一步推出六方面减税措施：

►继续推进营改增，简化增值税税率结构。7月1日起将增值税税率由四档减并至17%、11%和6%三档，取消13%一档税率，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

►扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围。2017-2019年内，将小型微利企业年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元。

►提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例。2017-2019年内，将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高至75%。

►在试点地区对投资种子期、初创期科技型企业的投资额进行抵扣。今年1月1日起对创投企业投资实行抵扣，7月1日扩大到个人投资者，政策生效前2年内发生的投资也可享受优惠。

►商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策推广至全国。个人购买商业健康保险产品每年最高可按2400元的限额予以税前扣除。

►将2016年底到期的部分税收优惠政策延长至2019年底。包括：对物流企业仓储用地减半计征城镇土地使用税；对金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税；对高校毕业生、就业困难人员、退役士兵等重点群体创业就业降低税费等。

增值税改革进一步推进。此前增值税税率分为17%、13%、11%和6%四档。其中适用于13%税率的商品包括：1）粮食、食用植物油；2）自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品；3）图书、报纸、杂志；4）饲料、化肥、农药、农机、农膜；5）国务院规定的其他货物。此次将13%档并入11%档除了给相关企业减税之外，也是进一步完善增值税税制，提高税收效率，改善税收公平。

今年减税降费规模将超过去年。根据官方测算，上述六方面措施全部到位后，将为各类市场主体减轻税负3800亿元。加上今年出台的2000亿元降费措施，全年减税降费总规模将达到5800亿元，力度超过去年的5700亿元。

财政收入增速将会回落。今年1季度财政收入同比增长14.1%，财政收入高增长受益于经济企稳和工业品价格回升。随着进一步减税措施的实行，加上工业品价格涨幅放缓、房地产调控、以及基数上升的影响，2季度财政收入增速将明显回落，财政支出也会相应放缓。

减税提升经济回升的可持续性。六项减税措施对象同时包含了企业和居民部门，进一步推出减税政策将增加企业和居民收入，有利于投资和消费。针对小微企业、初创科技企业和创业就业群体的减税措施将促进就业增长。最新公布的3月份经济数据反映经济增长较为强劲，但是市场仍然对经济持续回升的动力感到担心。我们认为，进一步推出减税措施将提升经济复苏尤其是私人部门增长的可持续性。（完）