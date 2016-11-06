中金公司167亿收购中投证券100%股权 11月7日恢复买卖

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月5日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五晚间公告，拟以167亿人民币的价格，向主要股东汇金公司收购其所持的100%中投证券股权，证实了路透周五当天的消息。
两名熟悉情况的消息人士周五表示，中国国际金融股份有限公司与中投证券正就两者进行合并进行深入磋商。
中金公司在港上市的股份周五开市前宣布暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。
收购公告正式公告后，中金公司表示下周一公司H股股价将恢复买卖。
中金公司和中投证券均为中央汇金旗下券商，汇金持股中金公司28.5%的股权，持有中投证券100%的股权。
中金公司称，收购完成后，公司的注册资本将由23.07亿元增加至39.85亿元。
中金公司表示，收购完成后，有利于公司更好的把握财富管理行业的发展机会；加强其在提供多样化及复杂产品及服务方面的竞争优势；有利于凭借中投强大的经济业务及网络扩大公司的现有业务。
未来，中金公司将侧重经营以机构为导向的业务，而中投证券将侧重以个人为导向的财富管理及零售经纪业务，适当过渡期后，两家公司将一致使用中金品牌。（完）
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(编译 梁慧仪; 审校 张喜良/曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。