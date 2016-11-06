中金公司167亿收购中投证券100%股权 11月7日恢复买卖

路透香港11月5日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五晚间公告，拟以167亿人民币的价格，向主要股东汇金公司收购其所持的100%中投证券股权，证实了路透周五当天的消息。

两名熟悉情况的消息人士周五表示，中国国际金融股份有限公司与中投证券正就两者进行合并进行深入磋商。

中金公司在港上市的股份周五开市前宣布暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。

收购公告正式公告后，中金公司表示下周一公司H股股价将恢复买卖。

中金公司和中投证券均为中央汇金旗下券商，汇金持股中金公司28.5%的股权，持有中投证券100%的股权。

中金公司称，收购完成后，公司的注册资本将由23.07亿元增加至39.85亿元。

中金公司表示，收购完成后，有利于公司更好的把握财富管理行业的发展机会；加强其在提供多样化及复杂产品及服务方面的竞争优势；有利于凭借中投强大的经济业务及网络扩大公司的现有业务。

未来，中金公司将侧重经营以机构为导向的业务，而中投证券将侧重以个人为导向的财富管理及零售经纪业务，适当过渡期后，两家公司将一致使用中金品牌。（完）

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