中投和中信集团查处下属企业高管违纪 申万宏源一副总被撤

路透上海11月28日 - 中国中共中央纪律检查委员会周六公布，主权财富基金中国投资有限公司和中信集团近期分别查处多起旗下企业高管违纪案件，中投旗下申万宏源证券公司副总经理许建平因多次公款打高尔夫球且不如实申报个人事项，而被撤职。

中纪委网站通知并显示，申万宏源证券深圳福华一路营业部总经理杨黉，2014年10月至2015年7月，公款大量购买并个人使用茅台酒、到高档场所消费等，给予其撤销党内职务处分，撤销其营业部总经理职务。调查中发现杨黉涉嫌违法问题，已移送司法机关调查处理。其余八名责任人员，分别给予撤销党内职务、党内严重警告和党内警告处分。

中投公司旗下中国建银投资和中央汇金公司，分别是申万宏源证券的母公司申万宏源集团(000166.SZ)的第一和第二大股东。

据中纪委通报，中信集团旗下中信银行(601998.SS)(0998.HK)唐山分行顶风违纪，以购买图书名义发放购物卡，给予石家庄分行兼唐山分行行长赵魁英撤销党内职务、行政降职处分，给予中信银行唐山分行人力资源部总经理李维党内严重警告、行政记过处分，责令有关人员退赔相关费用。

另外，中信集团旗下企业还有16名高管因公款出国考察超支、违规发放现金红包等原因，分别受党纪政纪处分。（完）