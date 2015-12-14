中国债市利率下行趋势未结束 明年上半年仍有行情--中金

路透上海12月14日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，依然认为债券利率下行的趋势没有结束，明年尤其是上半年还会有比较明显的行情，如果部分投资者认为现在的M2反弹对债市是利空推动收益率上升，则正好是加大力度买买买的时机。

报告指出，综合来看，并不认为M2的升高可以持续，而且M2升高中有相当一部分对经济的直接作用不明显，也不会对经济有很强的拉动作用。反而是需要警惕一点这些特殊因素开始消退，明年上半年M2面临较大的回落风险。

同时认为明年上半年随着供给侧改革，居民的失业和收入下降风险开始升高，PPI通缩开始真正意义上向CPI传导，导致CPI上半年快速下行。如果M2和CPI明年上半年同时下行，会倒逼货币政策进一步加大放松力度。

**投资下行仍将拖累经济**

上周公布的经济数据总体好于市场预期，尤其是工业产出大幅反弹，固定资产投资增速也有所企稳，不过这并不意味着经济动能有显着改善。

首先，工业增加值超预期反弹的主要原因是政策刺激汽车产出。11月汽车产量快速增长使得汽车制造业增加值大幅反弹，对11月工业增加值同比增速形成0.3~0.4个百分点带动，是工业产出超预期的主要原因。

其次，短期汽车制造业或继续支撑工业产出，但并不意味着经济动能显着改善，一是汽车销售改善主要仍体现在乘用车，与宏观经济关系更密切的货车尤其是重卡销售依然疲软，二是汽车行业对上下游带动相对较弱。

再者，投资企稳主要是受基建支撑，房地产投资仍在加速下行，由于房地产投资对整体经济具有更重要的影响，固定投资增速企稳背后实际具有较大隐忧。

从相对长期来看，固定投资下行压力大，补库存行情难以期待，经济仍面临下行压力。

首先，明年房地产投资或首次负增长。随着需求释放以及居民可投资资金增长放缓，明年商品房销售面临回落风险，土地出让乃至房屋新开工或继续下降，房屋施工面积乃至房地产投资可能首次负增长。

其次，基建投资增长受限，制造业投资继续放缓，固定资产投资增速或继续回落。基建经历连续几年高速增长后绝对体量较大，加上资金来源约束未来投资增长空间有限，由于制造业面临需求不足、盈利放缓和产能过剩制约，整体固定资产投资增速仍将继续放缓。

再者，强美元加上供过于求，大宗商品价格仍难言见底，工业品或将继续深度通缩，企业将延续低库存策略，短期难以看到显着的补库存推升工业产出。

此外，外需总体疲软，消费可能放缓，需求低迷仍是经济常态。

**M2虚胖，明年面临回落压力**

11月份M2升高到13.7%，再度超出市场预料；改善速度在历史上排第四，次于2008年次贷危机后、2003年上半年和2005年下半年。由于M2是央行重要的货币政策参考指标，市场担心持续上升的M2可能制约货币政策的放松。

从历史经验来看，M2确实某种程度上领先于经济增长和通胀。不过我们认为目前M2的反弹并不是基于经济需求的增强，对经济的拉动作用可能很微弱：

（1）M2的背离与社融余额增速的震荡走弱形成了反差，即便考虑地方债的因素，社融的反弹幅度也不及M2；更何况严格意义来说，地方债是金融机构对地方政府的融资，不属于金融机构对实体经济发放的融资。M2和社融余额增速的背离更多是源于融资需求疲弱环境下的表外转表内趋势，实际上社融增速更真实的反映了社会整体的融资需求。

（2）M2的回升并没有对经济有较强的拉动作用，表现在M2增速与经济指标之间的差距扩大。按照费雪公式，并不是只有货币增长在拉动经济，货币流通速度也很关键。此外，每年很多融资都用于了还利息，而没有真正作用到经济当中。根据我们的测算，随着债务的增长以及企业盈利的恶化，每年社会融资当中用于偿还利息的比例在升高，2015年已经超过了50%。

考虑推高M2的因素中某些因素将逐步消退，导致明年M2将面临重新下滑的风险。近期推高M2的因素包括：（1）4月份的低基数，（2）证金救市，（3）地方债发行以及财政支出加快，（4）今年试点的地方国库现金存款招标，（5）专项金融债配套贷款发放，形成企业活期存款等，均一定程度上推动了M2的上升。

但随着时间推移，有些因素会消退，如证金救市资金的撤出、12月财政投放力度或同步大幅减少、去年12月高基数的影响、地方债务“置换”作用的体现、人民币贬值预期下外汇占款重新加快下滑等等，导致从年底开始，M2可能会开始面临回落压力。(完)