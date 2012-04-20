中国4月末或5月初降准概率大--中金

* 短期内调降存款准备金率的概率很大

* 负利率时代尚未终结,降息可能性有限

* 预计今年GDP增长8.1%,CPI上涨约3.3%

* 首季外储大幅增加并非真正资金流入

路透上海4月20日电---中国国际金融公司首席经济学家彭文生周五表示,考虑到国内负利率时代尚未彻底终结,短期下调基准利率的可能性依然有限.央行更倾向於通过增加流动性供给来引导市场利率的降低,预计4月末或5月初调降存款准备金率的概率很大.

彭文生在中金公司媒体会上预计,今年全年国内生产总值(GDP)增长8.1%,居民消费价格指数(CPI)增长约3.3%.CPI在7月有望见底,并略低於3%.基准利率的调整有赖于对未来通胀形势的判断.若通胀如期下行,年中到达低点,降息的空间会大一些.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低.而受食品价格涨势推动,3月CPI同比增幅反弹至3.6%.

3月末外汇储备余额较去年年末增长逾千亿美元.彭文生认为,外储大增存在较大误差.1,239亿美元的增长规模中,部分是因外汇储备投资资产自身价值的上涨带来收益,例如投资美国国债的利息收入、风险资产价值的上升等,这些都不是真正意义上的资金流入.

"外汇储备增加和市场价值的波动有关系,不是真正的资金流入.3月份的外汇占款就算是正的,也会很小.今年预估(外汇占款增量)1.5万亿.现在看来1.5万亿都有下行的风险,"他预计.

3月末外汇储备余额则为33,050亿美元,显着高於路透此前的调查中值32,050亿美元.2011年12月末则为31,811亿美元.2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.而1月外汇占款新增约1,409亿元,是连续三个月下跌後首次增加.

最新路透调查显示,年内央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.预计直到明年二季度,中国存贷款基准利率都将维持在当前的3.50%和6.56%不变;同时存款准备金率到今年6月末将下调50基点至20%.

金融市场改革方面,彭文生认为,利率市场化一方面是放松银行利率的管制,尤其是贷款利率;另一方面要促进直接融资,股市、债市、理财业务、民间借贷等发展.同时,小额贷款公司对民营经济而言将起到非常重要的作用,需要促进其阳光化、透明化、规范化,但不能因为改革而降低小贷公司本身的灵活性.

"不能因为这次的金融改革,因为监管把它收编,减少本身市场的灵活性."他指出.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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