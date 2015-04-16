中国财政政策将更加积极 或进一步扩大地方债置换规模--中金

路透北京4月16日 - 中国3月财政收入同比增长5.8%；增幅比1-2月的3.2%有所回升，但延续低增长态势，投资银行中金公司最新报告称，在外汇占款减少的背景下，财政存款投放增加了基础货币供给，对稳定货币供给起到积极作用。未来财政政策将更加积极。

报告预计中国政府会进一步扩大地方债务置换规模，消除地方债务风险。估计2014年底地方政府债务达到15万亿，今年需处置的债务规模大约2.9万亿。

报告称，目前提出的1万亿地方政府债务置换只是处理地方政府债务问题的第一步，未来可能进行更多债务置换，不排除置换全部到期债务的可能，并通过银行贷款展期、盘活存量债务资金、处置国有资产、中央财政救助等多方面措施共同解决地方债问题。

以下为报告要点摘录：

1季度财政收入大幅放缓。受经济增速放缓拖累，1季度财政收入同比增速降至3.9%，为金融危机以来最低水平。通胀下行加剧了财政收入的下滑幅度。1季度平减指数同比下跌1.1%意味着整体经济进入通缩区间，这导致名义GDP增速跌幅超过实际GDP跌幅，拖累了税收收入（1季度同比增长1.2%）。今年财政收入实现预算增速（7.3%）存在一定困难。3月份当月财政收入同比增长5.8%，较1、2月份累计增速（3.2%）略有回升。

土地财政收入大幅收缩。1季度政府性基金收入同比下跌33.3%，主要因为土地出让收入大幅下滑，同比下降36.1%。尽管去年9月30日房地产政策放松之后，房地产销售环比出现改善，但是由于房地产库存居高不下，房地产新开工面积和土地购置面积仍在下滑。2015年土地出让收入将出现明显收缩。

1季度财政支出力度加大。尽管财政收入放缓，1季度财政支出增速仍较4季度的-0.4%出现回升，同比增长7.8%。基建相关支出增长较快，交通运输支出同比增长43.3%，节能环保支出同比增长26.4%。在财政支持下，1季度基建投资增速保持了较快增长，同比增长22.8%避免了经济出现更大幅度下滑。3月份当月，财政支出同比增长4.4%，较1、2月份（10.5%）回落。

财政存款反季节下降，增加基础货币供给。财政存款的季节性规律是前3个季度增加、4季度减少，只有08年3季度和09年1季度财政存款出现下降。央行公布的货币数据显示，今年1季度财政存款减少1010亿元，也反映出财政支持力度加大。在外汇占款减少的背景下，财政存款投放增加了基础货币供给，对稳定货币供给起到积极作用。

向前看，财政政策将更加积极。今年财政赤字预算1.62万亿元，如果扣除1000亿预算稳定调节基金，财政预算收支差额1.72万亿，较去年扩大6000亿元左右。1季度财政盈余3593亿元，同比减少1000亿元。因此，今年余下3个季度财政赤字仍有比去年同期增加5000亿元的空间。由于当前经济增长动能较弱，财政政策将在稳增长方面发挥更积极的作用，比如提前进行相关项目支出，早支出早受益；为支持产能过剩产品出口，提高出口退税率；为刺激消费需求，降低部分产品的消费税。

预计政府会进一步扩大地方债务置换规模，消除地方债务风险。我们估计2014年底地方政府债务达到15万亿，今年需处置的债务规模大约2.9万亿。目前提出的1万亿地方政府债务置换只是处理地方政府债务问题的第一步，未来可能进行更多债务置换，不排除置换全部到期债务的可能，并通过银行贷款展期、盘活存量债务资金、处置国有资产、中央财政救助等多方面措施共同解决地方债问题，央行也能够、应该、而且可能发挥一个更加积极的作用，比如在二级市场购买地方政府债券。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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