中国取消企业发行外债额度审批 降低融资成本和货币错配--中金

路透上海9月21日 - 中国知名投行--中金公司最新报告称，虽然中国外债占GDP比重是主要发达和新兴经济体中最低的，但外债规模在过去十来年中攀升迅速，市场对未对冲的风险敞口和较短的负债期限存在担心，具有合理性。

中金报告并称，受人民币贬值以及美元加息预期的影响，境内企业去境外发债（尤其美元债）的成本和风险都已显着提高。日前中国将境内企业发行外债的额度审批改行备案登记制，这将有利于国内企业综合利用境内外资本市场，以降低融资成本和货币错配，促进人民币国际化。

以下是中金宏观团队最新研报《中国外债：投资者需要担心吗？》全文：

虽然中国外债占GDP比重是主要发达和新兴经济体中最低的，但外债规模在过去十来年中攀升迅速（图表略）。截至2015年3月末，中国外债总头寸达1.67万亿美元，占GDP的16.1%，其中48.1%以人民币计价。从机构部门看，银行是最主要的借款人，银行债务余额占总外债余额的49%，其次是其他部门债务（占30%）和公司间贷款（占12%），而公共部门所持外债（广义政府债务和中央银行债务）不足10%。从债务工具看，银行贷款是最主要的形式，占33%，而货币与存款、贸易信贷与预付款以及债务证券分别占26%、19%和8%。从币种结构看，本币外债余额占48.1%，而人民币之外，美元是主要的融资货币，占42%，欧元及其他货币份额合计不足10%。

持续的人民币升值预期和较低的离岸融资成本是推动中国外债增长的主要因素。2005年后人民币进入了一个长期升值的通道，而2008年后发达经济体推出量化宽松，导致全球流动性泛滥。在国内紧缩的情况下，廉价的离岸资金对中国私人部门尤其具有吸引力，而其结果就是外债规模大幅增加。随着人民币已升值幅度不断增加，外债的期限结构呈现缩短趋势，这可能反映了逐渐收缩的利润空间。

截至今年3月末，短期外债占比为70.5%，其中一大半（50.5%）与贸易融资相关。应该说，一部分贸易融资也可能变相地参与了跨境套利交易。此外，人民币国际化降低了境内主体在境外进行人民币融资的障碍，致使人民币外债上升。

中国外债总体水平仍然不高，中国作为整体的偿债能力也未受到明显影响。自8月11日央行改革人民币汇率中间价形成机制以来，关于人民币贬值的担忧一直在市场上弥漫。但如前述，中国外债占GDP比重在主要发达国家和新兴市场经济体中是最低的。尽管中国外汇储备近期有所下降，但仍可覆盖全部外债余额的两倍以上、所有外币外债的四倍以上，这相对于国际通行一倍左右的覆盖率而言是不低的。

然而，市场对未对冲的风险敞口和较短的负债期限存在担心，也具有合理性：

未套保的外债。虽无官方数据，但一般认为，中国大部分外债并未作套保。这一现象背后可能有三方面原因：1）中国外汇市场仍不发达，衍生品工具有限，市场流动性较差，所以对冲外汇风险的成本较高；2）中国的借款人已经习惯了过去的准固定汇率，因此要么缺乏外汇对冲的专业知识，要么仍倾向于期待人民币单边升值；3）国资委长期限制央企和国企进行外汇衍生品交易。从影响来看，如果外币外债中80%没作套保，那么人民币贬值3%将带来约208亿美元损失；这相对于中国的贸易盈余或外汇储备仍属可控，但对于持有相关敞口的企业而言可能是毁灭性的。

流动性风险。我们注意到，中国信贷流入主要集中在短端。虽然短期债务在贸易融资等方面拥有诸多优势，但它也将借款人置于展期风险之下。在市场动荡的情况下，大量短期债务集中到期，可能造成流动性紧张。一般而言，短期债务流动是顺周期性的，而且对负面冲击的反应更大，甚至可能突然中止或反向流动。在98年亚洲金融危机和08年全球金融危机中，人们也看到了债务融资、特别是短期债务融资的脆弱性。短期外债上升对中国央行如何合理管理市场流动性也构成了新的政策挑战。

经济增长放缓。中国经济增长放缓已经削弱了私人部门的盈利能力，而这必将影响其偿债能力。面对经济前景的不确定性，投资者对债务展期也可能变得更加谨慎，从而增加借款人的偿债压力。在我们看来，经济增长的可持续性是对中国货币和外债所有关切的核心。

中国于9月16日取消了境内企业发行外债的额度审批，改行备案登记制。此举在短期内可能对企业境外融资影响有限，因为受人民币贬值以及美元加息预期的影响，境内企业去境外发债（尤其美元债）的成本和风险都已显着提高。但从长期看，这一改革有利于国内企业综合利用境内外资本市场，以降低融资成本和货币错配。由于人民币债券亦在许可的外债范围内，此举有望进一步丰富离岸人民币市场的投资工具，促进人民币国际化。总之，这一事件是资本账户开放的重要一步，有利于中国经济的长远发展。（完）