中国债市6-7月将进入评级下调高发期--中金

路透上海6月5日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，据统计，已披露年报的债券发行人中，有约2,100家占比82%没有披露跟踪评级报告，6-7月跟踪评级将十分密集。而宏观经济没有明显改观，微观层面发行人偿债压力仍在加大，这两个月内信用债或将进入评级下调高发期。

在资金面宽松的大背景下，套息空间仍有吸引力。期限结构上短融仍最安全，考虑到后续信用事件和评级下调还会继续增多，不建议主要通过评级下沉提高收益，绝对收益率要求高的投资者务必精选行业和个券。

报告表示，尤其是评级公司最为关注的盈利指标恶化最为明显，容易引发负面评级行动。今年评级下调风险较高的行业主要包括煤炭、有色金属、房地产、机械设备等强周期行业，另外贸易行业有比较明显的短期周转压力加大迹象，需要关注。

从历史年度情况看，负面评级行动是从2012年起开始明显增多的。这是与中国信用债市场快速扩容、发行人资质不断下沉的发展历程密切相关。另外2012年以来宏观经济降增速、调结构的大背景，叠加信用债到期高峰逐步来临，共同推动了评级下调的增多。

个券方面，除了年报恶化明显的发行人外，近期由于担保代偿、银行贷款逾期、抽贷等事件引发的负面评级调整开始增多。由于这些事件容易引发企业流动性的迅速枯竭，评级下调幅度都较大。

此外，目前还有16家发行人处于评级观察名单，104家处于负面评级展望。评级观察名单内的企业有可能在3-6个月内发生评级调整，而且历史经验看以下调居多，需多加关注。

**6-7月将进入评级下调高发期**

对于公开发行的信用债，目前监管机构要求每年至少进行一次跟踪评级，且跟踪评级报告披露时限与年报披露时间挂钩。

具体而言，交易所债券要求在年报披露后两个月内公布跟踪评级结果，银行间债券则要求在年报披露后三个月内披露。由于年报披露截止日是4月30日，所有公募信用债一年一度的定期跟踪评级必须在每年7月31日之前完成。

由于银行间债券的定期跟踪评级的时限要求是13-14年才陆续提出的，因此自13年开始，评级调整的季节性特征变得非常明显，即4-7月是评级调整高峰期。

需要注意的是：1）年报披露后，负面评级行动通常比正面和维持行动披露得晚，因为评级公司与管理层沟通确认需要更多时间。因此负面评级行动可能主要集中在7月密集出现，过去两年都有这个特征。

2）企业债的定期跟踪评级时限要求是14年9月才发布的，实际上今年才开始正式实行，因此今年企业债在7月底之前披露跟踪评级的可能会明显增多，不排除往年8月以后披露的负面评级会在7月前出现。

3）公司债跟踪评级效率明显高于银行间债券，目前已完成半数，剩余公司债跟踪评级预计会在6月内完成。

**套息策略仍稳妥，信用下沉需谨慎**

5月非金融类信用债净增量大约1,700亿，其中短融和中票，净增量相比上月都翻倍增长，合计占全月净增量的八成以上，企业债和PPN净增量有所下滑。

金融类信用债5月发行量仍然较大，合计2,200亿，净增量接近1,900亿，比上月2,100亿的高峰略有下降，但仍处于历史高位。

5月信用债供给增长，主要与收益率下行较快，导致相比贷款的节约融资成本优势增大有关。加上市场情绪火热推动销售顺畅，很多项目顺势推出，加大了实际发行量。

但近期市场回调后，发行量又有所回落，可能说明债券供给对于利率仍比较敏感。在企业新增投资意愿不强的情况下，一旦收益率回升，供给量就会受到抑制。

另外从5月信用债供给的期限结构来看，中长期品种供给有一定反弹，但不是非常明显，短融净增量占比仍有三成左右，也说明企业的中长期融资意愿仍没有明显恢复。

目前来看，6月发行量明显超过过去三个月5300-5500亿规模的可能性不高，但由于到期量减少750亿，净增量可能会成为今年以来首次突破2,000亿的月份，不排除达到2,500亿的可能，不过仍低于去年二季度月均3,000亿的水平。

需求方面，从5月信用债托管量信息看，广义基金和银行仍为信用债增持主力。广义基金全面加大了对短融、中票和企业债的增持力度，其中对短融和企业债的增持量均超过了该品种当月的净增量。

商业银行当月也明显增持了中票，尤其在新发中票中贡献不小。6月利率债供需关系可能边际转弱，而信用债由于信用利差偏低，没有进一步压缩空间，容易跟随调整。

**市场回顾**

近两周受利率债调整的滞后影响，加上前期收益率回落速度较快，市场止盈的谨慎情绪推动信用债收益率曲线陡峭化上行，不过周四有所回落。两周累计看，短融收益率上行5-10bp，中票上行10-15bp。

信用利差方面，由于近两周短融中票的收益率有滞后调整，反弹幅度大于基准利率，信用利差小幅走扩。其中短融信用利差小幅走高至历史中位数以上，但中高等级中票的信用利差仍然维持在历史1/4分位数的低位水平。

银行间企业债收益率也整体上行，铁道债收益率上升10bp以上，城投债上行10-20bp左右，目前7年地级市AA城投的二级成交中枢在5.6%-5.7%附近。

交易所债市方面，资金面受大盘股申购出现波动，加上交易所债券合格投资者制度正式开始实行，个券净价多数下跌。(完)

(整理 李宏薇; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。