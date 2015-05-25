中国股市突破前高后 转债可以持有待涨为主--中金

路透上海5月25日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，基于对股市的判断，突破前期高点后暂继续建议投资者持有待涨为主。有增持需求的投资者可以适当关注民生（大盘蓝筹）、歌尔（前期滞涨的真成长）等转债，当然也包括未来拟发行的新券。

此外，建议投资者密切关注澳洋顺昌、天士力EB的发行情况，在打新空档期是最佳发行窗口。重申打新资金对转债申购的关注度也将大增，加上转债二级市场求券若渴，两只转债中签率很可能低到令市场失望。

持有次新券（歌尔、电气、洛钼、格力、吉视，宝钢EB是刚性资金底仓）为主的建议收效较好。不过，我们上周判断短期股市在冲击前期高点前会继续震荡休整，事后看整低估了上周股指涨幅。在我们看来，在临近前期股指高点附近适当锁定格力等高溢价、低流动性转债获利并不可惜。

值得关注的是，通鼎等的神奇表现，加上股市在30日线获得支撑并顺势突破前期高点且展现强势特征，推动转债估值略有提升。有趣的是，转债品种的选择余地大为降低，但平价指数表现不输股指，投资者反而也省却了“选择的烦扰”，我们之前提到的类指数配置表现不错。

**市场回顾**

股指在上周震荡上行，两市成交量也在周五达到接近2万亿的天量。当周新股申购的影响仅持续到周一，随后股指在30天线支撑下上扬并突破4,600点，上证综指周累计上涨8.1%。创业板虽有所分化，但整体强势不减，当周涨幅超过主板并达到11.8%。

板块走势相对均衡，《中国制造2025》受益板块稍强，而金融、有色偏弱。

纯债市场仍呈现牛陡特征，短端受益于充裕的流动性而下降，而长端陷入短期纠结。转债市场亮点不少，次新券集体上行，且估值整体略有提升，转债指数当周涨幅达到了7.11%。“神券”通鼎当周累计上涨52.85%，歌尔周涨幅达到15%，宝钢EB和电气转债也有优异表现。

**股市研判：趋势无恙**

下周（6月2日）遇打新恐再现小波折，板块转为平衡配置。股市牛市的逻辑仍没有逆转，货币政策放松，实体经济疲软，权益市场的重要性提升，改革等导致股市吸引眼球和资金流入，股市不是简单的宏观经济的晴雨表，更是一种金融资产。

上周超过3万亿资金打新，但二级市场反而在打新高峰期逆势上扬，可见资金面之充裕。我们在年初就曾提出“上涨就是上涨的理由”，赚钱效应使然，股市仍处于上涨的自反馈过程中。

我们此前认为稍作震荡休整反而有利于中长期行情的演进，遇明显调整可增持。不过牛市里，“只争朝夕”，且多数人都已经被训练成趋势交易者，股指上周遇30日均线开始反攻。在我们看来，资金推动的市场中，资金面分析远比其他因素有效。

鉴于本周打新资金回流，加上股指放量并突破前期高点，仍有利于股指向上攻城拔寨。而6月2日开始，新一轮IPO打新到来，加上其中包含了大盘股打新，资金面又将出现扰动。

目前仍处于资金涌入超过筹码增速的时期，但除去新股“加面”提速加量之外，对场外配资的控制、大小非加速减持等对股市资金面的平衡会有中期影响。当然，在货币政策仍宽松、发展权益市场尚未进入“取之”阶段、改革和转型尚未证伪的背景下，我们还不担心趋势的完全逆转，宽幅震荡可能性增加，但整体仍持积极看法。

板块方面，在我们看来，钱多、情绪高涨，置于聚焦点之下的板块都容易受到追捧，因此抛开大小盘风格之争，唯题材不败。不过，随着行情的演进，诸多个股已经开始脱离基本面的支撑，这时候反而应该更关注基本面。因为一旦行情逆转等小概率事件发生，除去仓位控制之外，唯有基本面能给予一定的支撑。

我们一直以来更多从市场行为角度看待小盘股，公募基金的相对排名叠加了不断涌入的资金，形成了小盘股行情的自我反馈，估值难有绝对高低之分，也容易导致对趋势的判断。但随着监管机构的不断提示风险且个股“点杀”，加之之前累计的巨大涨幅且很多人将公募基金的净值赎回作为“出口”，多杀多和个股风险在酝酿。

对创业板的过高估值，意味着投资者都在以创投的眼光看待创业板并给予了非常乐观的预期，显然最终难免会有诸多失望。

大盘股会否出现风格转换？我们认为至少应开始尝试平衡配置。毕竟之前的风格演绎已经达到极致，虽然涨指数确实存在政策风险，但宏观基本面预期略好转、踏空资金入场等角度看，虽难以断言风格转换，短期选择大盘股相对性价比并不低。

**转债供求跟踪**

1、供给端：转债存量继续快速收缩，但新券发行有望“开张”。未来需要密切关注审批效率提升对供给的正面效应。

2、需求方面：需求端：转债基金份额仍在快速收缩，转债模拟仓位又有小幅下降。

3、转债和可交换债审批效率的提升值得关注。背后原因包括：审批流程的重新梳理，可转债未来仍将由证监会发行部审批，而可交换债将适用公司债审批流程，根据《公司债券发行与交易管理办法》，审核程序将大为简化。

其中，大公募（公众投资者可投资）由证监会债券办审核，而小公募则交由交易所，审批速度都将大为提升；证监会称决定“优化了再融资安排”，鉴于可转债对发行人具有天然的约束机制（业绩表现不佳就难以实现股权融资），理应简化审批流程。

可转债等产品作为交易所债券市场区别于银行间市场最具特色的债券产品，加上市场机构等的呼吁，都可能有助于提升可转债产品的审批速度。

当然，目前更大的约束因素仍在于发行人。由于股市火爆，定增等股权融资方式吸引力更强。而转债溢价融资、大股东通过优先配售获利等优势仍值得上市公司关注。总体而言，我们期待转债和可交换债审批和发行小幅提速。

**热点个券**

电气转债：题材充足且短期难证伪，转债进入转股期相对较晚且即将将成为第一大券，重申配置价值。

歌尔转债：转型战略在题材的发酵中被逐步证实。公司作为真成长股，市值规模已经不再是障碍，股价有望受益补涨。转债溢价率稍高，在与时间赛跑，短期仍建议坚定持有，进入转股和赎回期之后关注正股强弱和转债溢价率水平再做选择，正股有增持价值，但转债暂不建议。

洛钼转债：仍看好并购+产品价格反弹的博弈价值，转债即将临近转股期，触发赎回前可以考虑逐步锁定获利。

格力转债：题材利好已兑现不少，转债由于溢价率稍高，也面临与时间赛跑的问题，流动性偏弱，性价比在次新券中不高，适量持有，冲高考虑锁定获利。

民生转债：正股仍是典型Beta品种，转债赎回仍待审批，目前溢价率已经基本归零，投资者可少量增持博弈大盘股补涨。

宝钢EB：保险股受益牛市和行业政策，股价较银行弹性更佳，无赎回压力因而是刚性配置资金的底仓品种。

条款跟踪：吉视、通鼎临近赎回，民生仍等待审批，浙能和深机在本周迎来最后交易日。(完)

(整理 边竞; 审校 曾祥进)

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