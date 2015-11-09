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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 09:49 BJT

中金公司首日挂牌开盘价较招股价高6%

路透香港11月9日 - 中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）(3908.HK)周一首日挂牌，开盘价报10.9港元，比招股价高6%。

大盘恒生指数.HSI则低开0.5%。

中金公司是次在香港IPO（首次公开发售）发售约6.114亿股，并以招股价区间上限10.28港元定价，集资62.85亿港元。其IPO供散户认购部分录得3.7倍超额，国际配售部分则大幅超额认购。

中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行。由于该公司包揽大部分大型国企的境外IPO，且曾经由前国务院总理朱熔基儿子朱云来坐镇，因而享负盛名。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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