中金弱冠之年终登陆H股 欲争回券商第一梯队--高管

路透香港11月10日 - 中国最具里程碑意义的投行--中金公司（CICC）(3908.HK)终于在弱冠之年登陆港股。董事长丁学东周一表示，希望中金以上市为契机二次转型，并在投行、跨境、财富管理等业务上巩固优势，补齐劣势，尽快回到券商第一梯队。

借中国A股IPO重启等利好东风，中金H股周一最高曾涨逾11%，至11.44港元。丁学东在上市仪式后接受包括路透在内的小型媒体访谈时并称，随着人民币国际化、沪港通等更多机遇到来，中金的下一步发展会更具信心。

“希望中金能回到排位第一的券商梯队，但规模大并不代表最好，”丁学东认为，最优秀的投行目标完成需要脚踏实地，“我把客户的满意度、满足海外客户服务需求、客户是否最信赖等目标放在首位，而不是把排行榜放在特别重要的位置。

中金公司首席执行官毕明建亦表示，此次IPO解决了公司资本金不足的瓶颈，未来业务发展将着力在财富管理、资产管理、销售交易和固定收益等，将延续设立之初的高端金融机构的定位，利用资产负债表，开发更多高端客户需要的产品。

1995年成立、作为中国第一家中外合资投行，中金在大型国企纷纷上市的“黄金十年”里凭借国际化股东背景等优势快速扩张获得“投行一哥”美誉，但近年来受资本金困扰等因素，无论在营收、净利润等指标上均已退出中国119家券商排名的前十位。

而昔日同一方阵的券商中信(600030.SS)(6030.HK)、银河(6881.HK)、广发(000776.SZ)、光大(601788.SS)、国泰君安(601211.SS)等券商已经纷纷完成上市挂牌。

**继续保持中外合资、适时将寻机并购**

中金公司是由中国建行(0939.HK)(601939.SS)、摩根士丹利(MS.N)、中国投融资担保有限公司、新加坡政府投资公司等中外合资的第一家投行。2010年，中央汇金持股占43.35%已成第一大股东。

此次IPO之后，汇金占股逾28%仍为第一大股东，外资股东则包括私募股权公司KKR & Co 、TPG资本和新加坡主权基金GIC等。

身兼中投公司董事长的丁学东认为，中金从诞生起就有一半外资“血统”，外资股东亦发挥了不少重要作用，IPO之后汇金持股已不到30%，希望中金能继续保持中外合资的投行特色。

作为国内最早实施国际化战略的投行，中金表示将加快跨境业务发展和海外业务布局。毕明建表示，中金公司已在香港、伦敦、新加坡和纽约四大金融中心设点，未来战略重点是海外资源和国内的对接培植。

丁学东称，不排除通过并购方式来实现快速增长，包括国内外并购项目，“有这样的机会不会放过，没有这样的机会不要着急。”他表示现在公司还未有具体并购目标，但未来是方向。

中金目前投行业务占比已降至27%，而财富管理等业务的比例已经大幅提升。而本次IPO集资所得除45%用于发展股本销售及交易和固定收益业务；20%用以发展财富管理业务；20%用作国际业务。

中金此前以10.28港元即招股价区间上限定价，发售约6.114亿股，集资62.85亿港元。该股周一收盘11.04港元，较招股价涨7.4%。（完）