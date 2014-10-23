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中国财经 | 2014年 10月 23日 星期四 12:10 BJT

中金公司称金立群辞任董事长 由中投董事长丁学东兼任（更新版）

(新增消息人士称丁学东系兼任中金董事长等评论及背景)

路透北京/上海10月23日 - 中国知名投行--中国国际金融公司周四宣布，金立群不再担任公司董事、董事长职务，中国主权财富基金--中投公司董事长兼首席执行官（CEO）丁学东出任中金公司董事、董事长。

　　一位了解情况的消息人士对路透表示，中央汇金公司作为中金公司的第一大股东，按照公司治理的程序和要求，提名丁学东担任中金公司董事长，并获得董事会审议通过。

“丁学东只是兼任中金公司董事长，同时仍担任中投董事长。”上述消息人士说。

中金公司是中国第一家合资投行，其大股东之一为中央汇金有限公司，汇金公司则为中投公司的全资子公司。

中金公司在新闻稿中表示，“我们相信，在丁学东董事长带领的董事会领导下，中金公司会继续秉承一贯的经营宗旨，以植根中国、融通世界为目标，在多样化的业务领域中，为客户提供全方位的专业服务。”

丁学东今年54岁，任中投董事长之前，历任财政部国有资本金基础管理司司长、农业司司长、教科文司司长，财政部部长助理、副部长，国务院副秘书长等职。

公司新闻稿未解释金立群辞职的原因。消息人士此前对路透表示，金立群将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。

金立群此前历任中投公司监事长、财政部副部长、世界银行中国副执行董事等职。2003年8月，金立群出任亚洲开发银行副行长，任职五年，是亚开行成立以来首位中国国籍的高管。（完）

(发稿 谢衡/林琦; 审校 张喜良)

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