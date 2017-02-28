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中国财经 | 2017年 2月 28日 星期二 19:00 BJT

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任

路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。

丁学东并同时辞任中金的法定代表人、非执行董事、董事会战略委员会主席和提名与公司治理委员会委员职务。

中金未有公布继任董事长的人选。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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