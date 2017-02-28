中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
丁学东并同时辞任中金的法定代表人、非执行董事、董事会战略委员会主席和提名与公司治理委员会委员职务。
中金未有公布继任董事长的人选。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。