欧洲央行资产购买规模超预期 深化风险分担机制--中金

路透北京1月23日 - 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元。中金宏观研究团队对此作出解读如下：

一、购买力度超预期。600亿欧元每月的资产购买力度，超过了此前市场预期的500亿欧元每月；持续到2016年9月，即总共购买1.1万亿的资产，加上剩余6轮TLTRO（按前两次的经验，平均每个月扩张200亿），预计到2016年9月欧央行总资产将扩张到3.6万亿欧元，较目前的2.16万亿扩张近70%。

二、总资产扩张速度超过美联储QE2/3期间。按目前的资产购买力度，欧央行总资产扩张速度约为3.3%每月，美联储QE2和3期间分别为3.1%和2.4%每月。

三、对欧元区来讲，这是一个新时代的开始。这不仅是因为资产购买的规模超预期，更重要的是欧央行开始打破购买国债的限制，开始更深层次地实施风险分担机制。

四、需要更长时间传导至实体经济。日本QE的经验显示，QE成功推升通胀有两个条件：1）持续大规模购买资产，2）银行完成去杠杆（2001-2005年期间日本持续QE，但作用有限，主要原因就是银行尚未完成去杠杆进程）。目前欧央行QE满足“大规模”的条件，但欧元区却不具备第二个条件：目前欧元区银行去杠杆化进程才刚刚开始。这使得即使欧央行向银行系统注入无限量流动性，即使欧央行通过大规模购买国债压低利率，对信贷需求的刺激仍旧有限。正如德拉吉在新闻发布会上强调的，QE只是为政府结构性改革争取时间，货币政策不能解决结构性问题。总体上，预计欧央行QE实施初期，对实体经济的刺激作用有限，QE真正发挥作用可能要到今年底。

五、预计实际购买期限将超过2016年9月，购买规模也可能进一步加大。目前19个月的购买时间并不算长，美联储从2008年启动QE1到2014年结束QE3，用了6年。日本央行从2001-2005年初次尝试QE，实施了4年多；到目前的QQE，最初计划也是至少实施两年。(完)

(整理 吴云凌 审校 黄凯)

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