市场对美联储6月加息预期升温 美元料将维持强势--中金

路透北京5月19日 - 中国大型投行--中金公司周四发布报告称，美联储周三晚公布的4月FOMC会议纪要超预期鹰派，市场对美联储6月加息的预期升温。对于市场而言，或许“6月是否加息”已经不重要，重要的是预期升温后美指有望维持强势。

根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断增强，美联储就有可能在6月升息。多数美联储决策者在会上表达的这一观点暗示，相比华尔街的预期，美联储则明显更接近再度加息。纪要发布后美股高位回落，美元指数大幅升值，黄金价格显着回落。

以下为中金公司宏观团队的报告全文：

尽管美联储一直以来从未排除过6月加息的可能性，但由于4月FOMC会议声明并未修改加息的前瞻指引，4月底FOMC会议后市场对美联储6月加息的预期显着下降。然而，此次会议纪要不断提到6月加息的可能性，鹰派程度超预期。总体上，此次鹰派会议纪要提高了市场对美联储再次加息的预期，但不是6月即将加息的明确暗示（前瞻指引的修正）。具体来看：

全文9次直接提到六月（或下一次议息会议）是否加息，其中6次的表述鹰派。在这6次鹰派表述中，有3次是强调“如果经济数据经济走强，将在六月加息”（详见第二页附1）。尽管过去半年多包括耶伦在内的多位美联储官员也反复说过类似的话（即所谓的“Data Dependent”），但如此明确地指出“六月加息”还是非常少见（大多数时候会说“短期内/近期”或“接下来几次会议”等模糊的时间点）。此外，纪要中还提到，有些委员认为目前市场对六月加息的预期有点过低了（“unduly low”）。这个表述直接抬高了市场对六月加息的预期。

与会者普遍认为近期海外风险在下降。这与4月27日FOMC会议声明中的表述一致。不过纪要中更具体地提到了需要重点关注英国退欧公投和中国在外汇政策上的风险。

6月加息概率仍低，但需警惕修改前瞻指引。我们仍旧维持6月加息概率低的判断不变，主要基于：1）作为美联储实施货币政策的一贯原则，在做出任何重大政策改变之前，一定会先与市场充分沟通。如果美联储6月要加息，那在4月FOMC会议声明中就会直接修改加息前瞻指引、使用明确的即将再次加息的措辞。然而，4月声明中关于加息部分的措辞一字未变。FOMC会议声明和纪要的最大区别是，声明中的每一个字都是所有委员投票共同决定的，而纪要中的观点可以是个别委员的意见。2）当前通胀无失控风险，美联储无加息压力。但是鉴于今天的会议纪要明显鹰派，需要警惕“6月虽不加息，但修改加息前瞻指引”的风险。美联储可能在6月14-15日的FOMC会议上修改加息前瞻指引，为下一次议息会议加息做准备。

美元指数有望维持强势。对于市场而言，或许“6月是否加息”已经不重要，重要的是6月是否会修改加息前瞻指引及市场预期的变化。在市场加息预期升温的情况下，美元指数有望维持强势。

不利中国及其他新兴市场风险资产。市场对美联储加息预期升温，包括人民币在内的新兴市场货币可能面临较大贬值压力；前期股市涨幅较大的市场可能面临回调（如俄罗斯、巴西股市）。（完）