中金申请设立全资基金子公司 有望成行业标杆

路透上海10月9日 - 中国知名投行--中国国际金融有限公司已向中国证监会递交设立基金全资子公司的申请。若最终获批，将是首家发起股东是单一股东的基金公司，从而有望成为行业标杆。

证监会网站显示，中金公司申请设立中金基金管理公司的申请，已被中国证监会受理，中金公司拥有该基金子公司100%股权。

证监会接下来的审批工作流程包括征求意见、反馈、考试、谈话、现场检查、评审会、批复设立等七个主要环节。中金公司相关人士对路透表示，目前基金子公司正处初期筹备阶段，不方便发表更多评论。

根据原有监管规定，内资基金公司单一股东持股比例不得超过49%，中信证券(600030.SS)曾因此规定被迫出售旗下华夏基金管理公司51%股权。不过去年6月，证监会取消了内资基金公司主要股东持股不超过49%这条限制，招商基金大股东招商银行(600036.SS)去年10月已率先突破该条红线。不过，目前86家基金管理公司均拥有两家以上股东。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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