中金下调中国三、四季GDP增速至6.5%和6.6% 悲观情绪上升

路透北京9月14日 - 中国知名投行--中金公司周一发布报告，将今年三季度GDP(国内生产总值)同比增速预测从之前的7.0%下调至6.5%，四季度预测从7.2%下调至6.6%，并将2016全年GDP预测从7.5%下调至6.6%，显示其对增长、特别是今年下半年和明年上半年的增长较之前悲观。

报告并预计，年内央行还将对称下调存贷款基准利率一次，并下调存款准备金率两次（每次50个基点）。

财政政策方面，预计政府今年底前将加大投资力度。但报告更期待在明年全国人大会议之前，政府推进财政体制改革的决心能进一步明晰，包括有效降低实际税负的举措。

报告全文，请点击链接：link.reuters.com/vyd65w

中金的报告指出，7月和8月的经济数据表明，在2015年二季度的温和反弹之后，经济增长动能再次减弱。其中，出口需求增长大幅放缓，而国内投资风险偏好显着降低。

报告称，经济增长再度放缓源于近期资产价格波动导致投资风险溢价急剧上升及外需加速下滑，但也反映了宏观政策，尤其是财政政策面临经济增长动能下降时的调整滞后且不充分。尽管今年3月份以来国内无风险利率逐步下降，但生产者面临的实际贷款利率仍然持续上升。

“此外，能够提升中国长期增长潜力的结构性改革虽备受期待，但具体推行亦慢于我们预期。”中金宏观组的报告称。

**政策将继续宽松**

中金并对未来政策的推出做了进一步的期望，指出经济增长再度放缓打开了货币政策继续宽松的空间。

目前来看，我们对经济增长的预测权衡了正负两方面的因素。从风险来看，出口需求可能面临更大挑战，而政策层面的不确定性也可能使投资风险偏好进一步降低。但另一方面，自6月以来，社会融资增速温和复苏，且政府可能加大投资力度，对投资需求下行的压力可能有所缓冲。

中长期来看，我们认为只有市场化改革，包括亟需的财政体制改革和国企改革，才能显着并可持续地提升长期投资回报率并降低投资风险溢价。短期周期性的调控政策可能对经济增长放缓的势头有所缓冲，但长远来看，只有市场化改革才能够可持续地提升投资回报，支持投资增长。（完）

(整理 路透中文部)

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