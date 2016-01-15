资本流出致港元急贬 料今年续走弱但不至于脱钩美元--中金

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透北京1月15日 - 中国知名投行--中金公司周五发布研报指出，近日港元急贬由中期和短期多重因素触发，资本流出或是主因，预计2016年港元仍将持续走弱，甚至达到弱方兑换保证；尽管存在诸多威胁，但港元脱钩美元的可能性仍较低。
继离岸人民币市场震荡之后，港币兑美元汇率周四遭遇十多年来最大单日跌幅，周五继续出现较大波动，一度跌至7.7990，创逾四年新低。市场震荡也触发了对于港元脱钩美元的担忧。
以下是中金公司最新研报《港币走弱但不至于脱钩》全文：
港币急贬由中期和短期多重因素触发。在最近几个月，无论是香港股票还是债券市场都面临持续的基金资金的流出状况。资本流出的趋势在2016年或将持续。这些天离岸人民币汇率和利率较大波动压制了投资者的风险偏好，削弱市场对港币的信心，使其汇率承压。在进一步的贬值预期和脆弱的市场情绪下，港币可能面临较大的市场反应，也可能吸引一些投机活动。
我们预期2016年港币将继续走弱，甚至达到弱方兑换保证。香港近期经济基本面并不强势。2015年第三季度实际GDP环比增长0.9%，其中GDP主要构成部分都处于弱势增长甚至收缩的情况，增长动能不足。而其背后重要原因是入境旅游和消费的持续走弱。此外，随着美国利率升高，资本流出或将持续。在过去长期低利率环境下，流入香港的资金累计高达1,300亿美元。这一规模资本流动的转向必将给港币带来不小的压力。鉴于市场对于香港房价和资产价格调整也存在诸多忧虑，资本流出和港币贬值可能还会加剧。
尽管存在诸多威胁，港币与美元脱钩的可能性较低。在当前联系汇率制度下，伴随美国加息，货币条件被动收紧。这可能进一步拖累香港已然疲弱的经济。然而，调整挂钩安排的制度成本更高。声誉机制是固定汇率制度最为核心的要素。如果轻易调整，固定汇率机制就无法度过经济周期和抵御货币攻击。
我们认为，当前情况并不比香港过去经历过的危机更糟。香港基础货币无论是存量还是流量都有完全的外汇储备支持，港币联系汇率是相对稳健的制度安排。作为国际金融中心的货币，港币必须盯住一个完全可兑换的主要储备货币，而人民币目前还不足以承担这一角色。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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