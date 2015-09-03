中金所下周一提高股指期货保证金至40% 单日开仓逾10手为异常

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 不到一周时间，中国再一步收紧股指期货监管，中国金融期货交易所周三晚间公告，自下周一(7日)起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。
中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。此前最新规定为100手。
中金所于8月28日出台的规定中，将上述交易保证金从20%提高至30%，同时将单日开仓异常界定从此前的600手，降至100手。
中金所最新通知还大幅提高股指期货平今仓手续费标准。自9月7日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。
另外，中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户，会员单位应切实做好风险提示，加强验证与核查客户真实身份。
自2015年9月7日起，长期未交易客户在参与金融期货交易之前，应知悉交易所现行交易规则及其实施细则，作出账户系本人使用，不出借、转让账户或将账户委托他人操作，合规参与交易等承诺，并将承诺书通过会员单位报送中金所后，方可参与金融期货交易。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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