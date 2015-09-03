中金所下周一提高股指期货保证金至40% 单日开仓逾10手为异常

路透上海9月2日 - 不到一周时间，中国再一步收紧股指期货监管，中国金融期货交易所周三晚间公告，自下周一(7日)起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。

中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。此前最新规定为100手。

中金所于8月28日出台的规定中，将上述交易保证金从20%提高至30%，同时将单日开仓异常界定从此前的600手，降至100手。

中金所最新通知还大幅提高股指期货平今仓手续费标准。自9月7日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。

另外，中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户，会员单位应切实做好风险提示，加强验证与核查客户真实身份。

自2015年9月7日起，长期未交易客户在参与金融期货交易之前，应知悉交易所现行交易规则及其实施细则，作出账户系本人使用，不出借、转让账户或将账户委托他人操作，合规参与交易等承诺，并将承诺书通过会员单位报送中金所后，方可参与金融期货交易。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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