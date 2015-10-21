中金公司将于下周启动规模8亿美元IPO--IFR

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/香港10月20日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大本土投资银行中国国际金融股份有限公司(CICC)将于下周在香港启动首次公开发行(IPO)，寻求融资约8亿美元。
中金公司由私募股权公司KKR & Co(KKR.N)、TPG资本和新加坡主权基金GIC Ltd支持。
汤森路透旗下出版物IFR报导，该行最初计划通过上市融资10亿美元，但由于不想在估值较低时出售太多股份，决定缩减发行规模。
新股将占此次发行的90%，另外10%将来自中国全国社会保障基金要出售的股份。
中金公司计划用所筹资金扩大股权销售、交易和投资管理业务。
IFR报导称，中金公司将在10月26-30日接受投资者认购，10月30日定价，11月9日首日上市。
中金公司发言人拒绝置评。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。