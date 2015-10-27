中金今起招股筹资高至63亿港元 市场料获散户亲睐难度较大

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）周二开始在港招股，筹资高至62.8亿港元（8.1亿美元）。市场人士表示，近日港股气氛转淡，中金获散户亲睐难度较大。
此次中金公司拟全球发售逾6.11亿H股，90%的股份即约5.5亿股作国际发售，另外约10%的股份，即约6,114万股在香港公开发售。其IPO招股价区间为每股9.12-10.28港元，11月9日于港交所挂牌交易，上市编号＂3908＂。
市场人表示，中国再保险(1508.HK)昨天（周一）首日挂牌仅险守招股价，华融资产(2799.HK)IPO拟以接近招股价下限的3.09港元定价，且两地资本市场的动荡对IPO产生“寒蝉效应”，券商股近期并不是热点。
中金首席运营官楚钢在周一稍晚新闻会上否认是次IPO缩减融资规模，他表示，此前市场传10亿美元融资额乃市场对劵商的估值，集团本身并无固定集资数额，因而不存在缩减规模。
他亦坦言，中金公司亟待本次IPO补充资本金以支持业务扩张步伐。
至2015年8月底，中金公司的净资本仅积累到57亿元人民币，而中信证券(600030.SS)(6030.HK)今年6月底的净资本已达697亿元人民币。
本次募资所得45%用于发展股本销售交易和固定收益、商品业务、20%用于发展财富管理业务、20%用于国际业务，10%用于营运资本和一般企业用途。
中金是次IPO引入了10位基础投资者，共认购4.65亿美元（约36.03亿港元）股份，占总集资额近60%。其中由中国央行去年底牵头成立的丝路基金认购1亿美元，为其首次以基础投资者身份参与香港新股申购。
其他基石投资者还包括中国央企诚通、中国移动(0941.HK)、中国广核集团、中国商用飞机、香港惠理集团、宝钢集团、中国中车、新华社投资控股。
中金股东之一--社保基金会在今次招股时出售旧股，占整体发行股数9.09%，计及行使超额配股权，可套现最多6.57亿港元。
目前中金公司持股量超过5%的股东包括汇金、GIC、TPG、KKR Institutions Investments、中投保、名力及Great Eastern。
中金首席执行官毕明建表示，中金定位于高端市场，集团主要服务机构型投资者，非零售型运营方式。未来将继续发展财富管理、投资管理及国际业务等，不排除会在市场进行各种项目并购。
对于中国大陆A股暂停新股IPO发行，毕明建表示，A股暂停新股上市已曾多次出现过，而集团IPO业务主要立足于本港和海外市场，且投行业务仅占公司整体业务约27%，相信对本公司业务影响有限。
中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，发起股东包括建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保（前身为中国经济技术投资担保公司）、GIC（新加坡政府投资有限公司）和名力集团，注册资本为1亿美元。
中金香港、农银国际担任此次IPO的联席保荐人。（完）
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。